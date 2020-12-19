Borsada ‘tek’ yıl kerameti!

Piyasalarda geçen hafta da gündem yoğundu. Ama olumsuz bir durum olmadı. ABD’den gelen CAATSA yaptırımlarının düşük tonda olması piyasalarda bir miktar rahatlama yarattı. Öyle ki önceki hafta yaptırım konusu tedirginlik yaratmıştı. ABD’de Biden’ın başkan olarak ilan edilmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı ve AB ile İngiltere arasındaki Brexit görüşmeleri yurtdışından gelen haber akışında ön sıralarda yer aldı. İçeride ise Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın “2021 Yılında Para ve Kur Politikası” başlıklı toplantısı öne çıktı. Toplantıda enflasyonla mücadele ve şeffaflık vurgusu yapan Ağbal’ın açıklamaları hem yurtiçi hem de yurtdışındaki piyasa oyuncuları tarafından olumlu karşılandı.

En çok kazandıran 5. borsa

Tüm bu gelişmelerin ışığında Borsa İstanbul, yeni rekorlara imza atmaya devam etti. 1400 puanı da aşan BIST 100 Endeksi’nde 30 Ekim’den bu yana yaşanan artış yüzde 26’ya, bu ayki artış ise yüzde 10’a ulaştı. Borsa son aylarda hızlanan performansının da etkisiyle 2020’de yatırımcısına en fazla kazandıran borsalar sıralamasında 5’inci sıraya yükseldi. Bu yıl dünyanın en hızlı yükselen borsalar sıralamasında ilk sırayı yüzde 57 ile Vietnam Borsası aldı. ABD’de teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq yatırımcılarına ortalama yüzde 38 getiri sağladı. Bu yıl yüzde 32 artan Çin Borsası ve yüzde 25 yükselen Güney Kore Borsası’nın ardından yüzde 22 getirisi ile Borsa İstanbul geldi.

Stratejiler hazırlanıyor

Herkesin tekrar yaşamak istemeyeceği bir yıl olarak tarihe geçen 2020 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde kurumlar da gelecek yıla ilişkin stratejilerini oluşturmaya başlamış durumda. Genel beklenti 2021 yılı, 2020’nin yarattığı tahribatların giderilmeye çalışılacağı bir yıl olacak. Özellikle COVID-19’a karşı geliştirilen aşıların uygulanmaya başlanmış olması gelecek yıl pandeminin geride bırakılacağı senaryolarmın öne çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla pandemi döneminde sert fren yapan ekonomilerin gelecek yıl yeniden büyüme trendine başlayacağı düşünülüyor.

Dolarda yönü yerli belirleyecek

Ekonomi yönetiminin değişiminin ardından yabancı yatırımcılar uzun bir aradan sonra Türk varlıklarında alım yapmıştı. Yabancıların alım eğiliminin sürdüğü söyleniyor. Ancak bu süreçte yerli yatırımcıların döviz talebi devam etti. 6 Kasım-4 Aralık döneminde yabancılar hisse ve tahvilde 2 milyar dolara yakın alım yaparken aynı dönemde yerli yatırımcılar 7 milyar dolarlık döviz aldı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yerli yatırımcılar döviz talebi kurlar üzerinde de etkili olmaya devam edecek. Dolar/TL’de 7.75 -7.91 bandında süren harekette Cuma günü bandın altına inildi. Geri çekilmenin hız kazanması ile 7.75 destek seviyesinin altında 7.61 ve 7.50 destekleri test edilebilir. 7.91 seviyesinin üzerinde ise 7.95 ve 8.05 seviyeleri gündeme gelebilir.

17 yılın 13’ünde yatırımcıyı güldürdü

Gelecek yıla ilişkin olumlu beklentiler ağırlık kazanırken Borsa İstanbul'un 34 yıllık performansına bakıldığında ilginç bir istatistik ortaya çıkıyor. Borsa İstanbul, kurulduğu 1985 yılından bu yana tek sayılarla ifade edilen yıllarda yatırımcılarının yüzünü güldürdüğü dikkat çekiyor. Bu noktada şunu belirtelim; bu istatistik 2021 yılında da gerçekleşecek anlamına gelmiyor. Gelecek yıl hem küresel anlamda hem de yerel anlamda piyasaların seyrini etkileyecek çok sayıda gelişme yaşanacaktır.

Rekor kayıplar o yıllar oldu

Evet, Borsa İstanbul'un tarihine baktığımızda en hızlı yükselişlerin 'tek' yıllarda olduğu dikkat çekiyor. 17 tane 'tek' yılların sadece 3'ünde (2011, 2013 ve 2015) Borsa İstanbul yatırımcılarına kaybettirmiş, diğer 14 yılda yatırımcısına kazandırmış. En yüksek artışlar yüzde 493 ile 1989 yılında, yüzde 417 ile 1993 yılında, yüzde 486 ile 1999 yı lında yaşanmış. Borsa İstanbul'un en sert düşüşleri ise 'çift' yıllarda (1998,2000, 2002, 2008, 2018) yaşanmış.

Borsada yükseliş sürecek mi?

Peş peşe rekorlar kıran BIST 100 Endeksi, haftayı 1.400 puanın üzerinde tamamladı. Bu seviye mart ayından beri devam eden yükselen kanal için önemli bir direnç bölgesiydi. Endeksin 1.400 seviyesi üzerinde tutunması halinde 1.430 seviyesi kısa vadede izleyecek bir sonraki direnç olacak.

Aşağıda ise hafta başında oluşan boşluğun dolacağı 1.371 seviyesi kısa vadedeki ilk önemli destek konumunda. Buranın altına gelinmesi teknik görünümün bozulmasına neden olabilir. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece gün içi geri çekilmelere sınırlı düzeltmeler gözüyle bakılabilir.