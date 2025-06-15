Borsada temettü takvimi: Yarın üç şirket dağıtıma gidiyor
Borsa İstanbul’da işlem gören Türk Hava Yolları, Emlak Konut ve Merit Turizm, yarın temettü dağıtımı gerçekleştirecek. THY hisse başı net 2,92 TL, Emlak Konut 0,40 TL, Merit Turizm ise 0,119 TL temettü ödeyecek.
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Sermaye piyasalarında kar eden şirketlerin ortaklarıyla kâr paylaşımı sürüyor. Bu kapsamda üç şirket, temettü dağıtımına gidiyor.
THY, 1 TL nominal değerli hisse başına net 2,9257245 TL temettü ödemesi yapacak. Emlak Konut GYO hisse başına 0,40 TL, Merit Turizm ise 0,1190000 TL temettü verecek.
Temettü hakkı elde eden yatırımcıların ödemeleri, 18 Haziran Çarşamba günü hesaplarına geçecek.