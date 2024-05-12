Borsada yatırımcı sayısında ciddi artış: Halk arz etkisiyle 8,5 milyonu geçti
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti. Halk arzların etkisiyle borsa yatırımcısı geçen hafta 864 bin 6 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden 8 milyon 570 bin 847'ye yükseldi.
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı halka arzlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 864 bin 6 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden 8 milyon 570 bin 847'ye çıktı.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,26 trilyon TL'den 14,28 trilyon TL'ye yükseldi.