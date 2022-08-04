Borsada yeni zirve görüldü

Borsa İstanbul, beklentilerin üzerinde gelen şirket bilançoları ve ekonomik verilerin etkisiyle rekor serisini sürdürüyor.

Güne rekorla başlayan BIST 100, açılışın ardından da yükselişini sürdürdü.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,91 artışla 2.709,01 puana yükseldi. BIST 100 açılışın ardından da saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,28 artışla 2.720 puanın üzerine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 1,17 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,20'yle ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi dün yüzde 1,39 değer kazanarak 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

HANGİ SEVİYELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.720 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

BoE faiz kararını açıklayacak

Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay faizi 50 baz puan artırmasının beklendiğini bildirdi.