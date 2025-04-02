Borsada yılın ilk çeyreği: Fenerbahçe yatırımcısının yüzü güldü

2024'te borsada spor şirketleri üzerinde görülen satış baskısının bu yıl da devam ettiği görülüyor.

Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğinde dalgalı bir seyir izlendi. Spor şirketlerinin hisselerinde de düşüş eğilimi gözlendi.

Spor şirketlerinin mali durumu, ayrıca maçlardaki performansların taraftarları memnun etmemesi hisseler üzerinde de etkili oldu.

4,5 değer kaybetti

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle, Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, ocak-mart döneminde yüzde 4,5 değer kaybetti.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin hisseleri, spor kulüpleri arasında yılın ilk çeyreğini yüzde 3,2 yükselişle tamamladı. Bu sonuçlar, Fenerbahçe söz konusu dönemde yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

Zirve ortağı Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk iddiasına devam ediyor. Kulübün gerçekleştirdiği etkili transferler de hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu.

Bu dönemde lider Galatasaray'ın hisseleri ise yatırımcısını yüzde 1,5 kayba uğrattı. Ligin zirvesinden uzak kalan Beşiktaş'ın hisseleri de aynı dönemde yüzde 28,1 değer kaybetti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisselerinde ise yılın ilk çeyreğinde yatay bir seyir izlendi.

Mart ayının en çok kazandıranı Galatasaray

Mart ayında ise yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 7 ile Galatasaray oldu.

Galatasaray'ı yüzde 1 ile Trabzonspor, yüzde 0,8 ile Fenerbahçe izledi. Beşiktaş ise geçen ay yatırımcısına yüzde 22,5 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, mart ayını 12 milyar 95 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 10 milyar 692 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7,5 milyar lira Trabzonspor, 4 milyar 56 milyon lirayla Beşiktaş izledi.

Borsa'da işlem gören dört spor şirketinin Aralık 2024, Şubat 2025, Mart 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: