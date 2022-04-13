Borsada yükseliş nereye kadar sürecek?

Soner KURU / Marbaş Yatırım

Borsa İstanbul BİST100 endeksi 24 Şubat’ta görülen 1.830 dip seviyesinden itibaren başlayan yükseliş hareketinde 2.400 seviyesini aşarak tarihi rekorunu kırmış durumda. Yaklaşık bir buçuk ayda yüzde 30 primlenen borsada gayrimenkul yatırım ortaklıkları yüzde 40 primle en çok yükselen ana endeksler arasında yer alıyor, ulaştırma ve holding endeksleri ise yüzde 35’in üzerinde primle yükselişte pozitif ayrışmaya devam ediyor. Sınai endeksimiz uzun süreli yükselişlerin ardından bu rallide endeks geneli ortalamalarında getiri sağlarken uzun süre geride kalan bankacılık endeksinin son bir haftadır yükselişe eşlik ettiğini görüyoruz.

Yükselişin dinamosu yüksek enflasyon ve bu ortam karşısında şirketlerin enflasyon üzerinde artış kaydeden ciroları olmaya devam ediyor. TÜİK şubat ayı ciro endeksini yüzde 105 olarak açıkladı. Dış talep ve ihracat güçlü olmaya devam ederken Rusya Ukrayna krizinin Türkiye dış ticaret hacmine yukarı yönde etki etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan bu kriz, Türkiye ile batı dünyası arasındaki işbirliğini de olumlu yönde etkiliyor, siyasi ve jeo-stratejik gelişmelerin yılın geri kalanında endeksi pozitif etkilemesini bekliyoruz.