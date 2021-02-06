Borsadaki olası düşüşlere karşı paranızı koruyun!

Borsa İstanbul’a yerli yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, ocak ayında borsayla tanışan yaklaşık 180 bin yeni yatırımcıyla birlikte 2020 yılı başından bu yana toplam 962 bin 552 kişi parasını hisse senedinde değerlendirmeye başladı. Böylece pay piyasasında hesabı bulunan yerli yatırımcıların sayısı 2.2 milyona dayandı. Yatırımcı sayısındaki aylık artışlara bakıldığında yeni yatırımcıların özellikle pandeminin etkisini artırdığı ve borsada sert düşüşün yaşandığı 2020 Mart ayından sonra hisse senetlerine ilgisinin arttığı görülüyor.

Halka arzlar ilgi görüyor

Yeni yatırımcı sayısındaki artışta halka arzlara olan ilginin payı büyük. Ocak ayında yatırımcı sayısında yaşanan 179 binlik artışın yaklaşık 142 bini 26 Ocak’ta gerçekleştirilen Işık Plastik’in halka arzından geldi. Yerli yatırımcının borsaya olan ilgisinin de etkisiyle bu yıl halka arzların devam etmesi bekleniyor. Aylık yatırımcı sayısındaki artış ve endeksin performansına baktığımızda yeni yatırımcıların aylık bazda büyük bir düşüşle karşılaşmadıkları görülüyor. Geçen yıl mart ayından sonra endeks 27 Temmuz-6 Ağustos aralığında yüzde 13.4, 20- 30 Ekim aralığında yüzde 8.1 geriledi. Ama bu kayıpları kısa sürede telafi etti.

Borsada düşüş de var

Borsa İstanbul’da son olarak 27 Ocak’ta gün içi yaşanan yüzde 4.5’lik büyük kayıp yeni gelen yatırımcılara borsanın diğer yüzünü bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar yeni gelen yatırımcıların büyük bölümünün kısa vadede çok para kazanma motivasyonuyla hareket ettiği görüşünde. Başta Borsa İstanbul olmak üzere çok sayıda aracı kurum ve sektör temsilcileri finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik bilgilendirici içerikler paylaşıyor ve yatırımcıları tüyolara göre hareket etmemeleri gerektiği aksi takdirde mağdur olabilecekleri konusunda uyarıyor. Evet, son yaşanan sert düşüş gösterdi ki para kazanmak kadar borsada kaybetmek de var. Ama birçok yatırımcının bilmediği Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) yatırımcılara düşüşlere karşı kendilerini koruma imkanı sağlıyor.

Borsada kritik seviye 1.527

Aşı tedarikiyle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle borsalarda küresel çapta yaşanan düşüşün ardından toparlanma eğilimi sürüyor. Dolar kurundaki düşüş ve CDS oranlarının uzun zamandır kırılamayan 300 seviyesinin altına gerilemesi yabancı girişimi olarak yorumlanıyor. Endekste 1527 seviyesi üzerinde seyirler sürdüğü sürece yukarı güçlenme devam edebilir. BİST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 1550 ve 1570 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1500 ve 1470 ve seviyeleri destek noktaları.

Dolarda düşüş sürecek mi?

Salı günü 7.19 seviyesinin altında kalan dolar/TL paritesi, 7.09 seviyesine kadar düştü. Pozitif bir görüntü sergileyen Türk Lirası’nın Merkez Bankası’nın sıkı duruşu ile gücünü koruyabileceği düşünülüyor. Bu kapsamda, 200 günlük ortalamasını kırdıktan sonra sert bir düşüş gösteren dolar/TL’de aşağı yönlü hareket devam edebilir. Olası düşüşlerde 7.1250 ve 7.08 sıralı hedefler olarak izlenebilir. Yakın direnç ise 7.2250 seviyesinde.

VİOP’ta riski nasıl azaltırsınız?

Borsa İstanbul bünyesinde hizmet veren VİOP, düşük teminat ile çift yönlü işlem yapabilme imkanı sağlıyor. Yani endeksin düşmesinden de para kazanabiliyorsunuz. VİOP’ta BIST-30, USD, Euro, EUR/ USD çapraz kuru, altın, dolar/ ONS altın, buğday, pamuk, enerji, pay senedi vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlar işlem görüyor. Ama biz burada hisse senedine yatırım yapmış ancak borsanın düşmesinden endişe eden yatırımcının kendini nasıl koruyacağını anlatacağız.

Düşüşte de kazanabilirsiniz!

Diyelim ki portföyünde 100.000 TL’lik hisse senedi taşıyan bir yatırımcı, gelecekte fiyatların düşmesinden endişe ediyor ve kendini bu riske karşılık korumak istiyor. Bu durumda hisse portföyüne bire bir koruma sağlamak isteyen yatırımcı, VİOP endeks sözleşmelerinde kısa (satış) yönünde pozisyon alır. Bu işlem için VİOP’ta 10 bin TL’lik nakit teminata ihtiyaç var. VİOP’ta 10 bin TL ile alacağı satış kontratıyla kaldıraç avantajından yararlanacak 100 bin TL’lik pozisyon açabilir. Yatırımcının riski doğrultusunda BIST’de düşüş olması halinde, hisse portföyündeki değer kaybına karşılık VİOP’ta alınan korunma amaçlı kısa pozisyon ve yatırım süresi boyunca nemalanan teminattan dolayı toplam kayıp daha sınırlı kalacaktır. Ancak bu noktada şunu hatırlatmakta yarar var. VİOP’ta bu işlemi borsanın ralli yaptığı dönemlerde yapmanız daha doğru olur. Çünkü düşüş trendinde yaparsanız çifte kayıp yaşayabilirsiniz.