Borsadan 46 bin yatırımcı çıktı

Yatırımcı sayısındaki artışta borsanın pozitif performansı etkili olurken yeni halka arzlar da yatırımcı girişini hızlandırıyor. Ancak halka arzlar sonrası gelen kâr satışları son haftada yatırımcı sayısının gerilemesine yol açtı.

Bu yılın ilk 5 ayında 17 şirket halka açıldı. Halka arzlara yatırımcı ilgisinin azalmaya başladığı piyasada, bazı şirketlerin hisse fiyatları halka arz seviyesinin de altına düştü. Bu yıl yapılan 17 halka arzın 6 tanesi şubat ayında, 3 tanesi mart ayında, 1 tanesi nisan ayında kalan 7 tanesi de mayıs ayında gerçekleşti.

Bu yıl halka açılan şirketlerden üçü halka arz fiyatının da altına düşerek yatırımcısını üzdü. Şubat ayında 119.296 puanla rekor kıran halka arz endeksi ise cuma günü itbarıyla 96.895 puana kadar geriledi. Uzmanlar halka arzlarda son dönemde yaşanan kayıpların yatırımcı ilgisini negatif etkileyeceğini söylüyor.