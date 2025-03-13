Borsa'dan yeni güne pozitif başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 yükselişle 10.625,38 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamladı.

TCMB Başkanı: "Enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Yurt içinde ise gözler bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi. TCMB, geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti.

AA'nın New York Ofisi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu.

Analistler, bugün BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.750 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.