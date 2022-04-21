Borsadan yeni kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59 ve holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.562,28 puana, kapanış rekorunu da 2.556,81 puana taşıdı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 2.590 seviyesinin gündeme geleceğini, olası düşüşlerde ise 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek olarak izleneceğini belirtildi.