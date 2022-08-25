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Borsadan yeni kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 kazançla 3.136,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,36, holding endeksi yüzde 2,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 1,44 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 kazançla 3.136,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daraldı. Piyasa beklentisi ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,8 küçülmesi yönündeydi.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışına odaklandığını söyledi.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yarın bir konuşma yapacak.

Yarın yurt dışında ABD'de toptan stoklar, kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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