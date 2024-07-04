Borsanın en değerli 10 şirketi yüzde 51,9 büyüdü

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2024'ün ilk yarı­sındaki yüzde 42,54'lük yükselişle dünyada en çok artan borsa oldu. BIST 100 Endeksi önemli dünya endekslerini geri­de bırakarak, aylık kapanış reko­runu da tazeledi. Endeks yılın ilk yarısında gördüğü en yüksek se­viyeyi de 11.088,01 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana dolar bazlı da yüzde 28,4 ar­tış kaydederek 325,45 puana çı­karken, 2015'in şubat ayından iti­baren en yüksek aylık kapanışı­nı da gerçekleştirmiş oldu. Geçen yılı 2 trilyon 664 milyar TL piya­sa değeri ile kapatan ilk on şirke­tin toplam değeri yılın ilk yarısın­da yüzde 51,9 artarak 4 trilyon 46 milyar liraya yükseldi.

İlk on şirkette bankalar ağırlıkta

Bu yıla 7 bin 470 puandan baş­layan Borsa İstanbul’da en değerli 10 şirketin sıralaması 6 ayda de­ğişti. Bazı şirketler sıralamada aşağı düşerken bazılarının önem­li bir yükseliş gerçekleştirdiği gö­rülüyor. Yılın ilk yarısında ban­kaların yükselişi dikkat çekti.

Pi­yasa değeri en yüksek on şirketin 4’ünü bankalar oluşturdu. Garan­ti BBVA, İş Bankası, Akbank piya­sa değerlerini artırarak listedeki sıralamada yukarılara çıkarken geçen yıl listede olmayan Yapı Kredi Bankası, listeye girmeyi ba­şardı.

Sıralamada 2023 yılsonuna gö­re sıralaması değişmeyen tek şir­ket listenin zirvesinde yer alan Koç Holding, oldu. 2023 sonun­da piyasa değeri 359 milyar 590 milyon TL olan Koç Holding, yılın ilk yarısında piyasa değerini yüz­de 59,94 artırarak 575 milyar 141 milyon TL’ye yükseltti.

Türk Hava Yolları üçüncü sıraya geriledi

2023 sonunda 315 milyar 468 milyon TL piyasa değeri ile ikinci sırada yer alan Türk Hava Yolları, yılın ilk yarısında değerini yüzde 35,06 artırmasına rağmen üçün­cü sıraya geriledi. Aynı şekilde ge­çen yılı 275 milyar 531 milyon TL piyasa değeri ile üçüncü sırada tamamlayan Tüpraş, bu yılın ilk altı ayında değerini sadece yüz­de 15,73 artırarak 318 milyar 884 milyon liraya yükseltebildi. Tüp­raş, yılın ilk yarısında listede ken­disine sekizinci sırada yer bula­bildi. Piyasa değerini yüzde 51,99 artırmasına rağmen listede dör­düncülükten beşinciliğe gerile­yen Ford Otosan, piyasa değerini ise 259 milyar 497 milyon TL’den 394 milyar 422 milyon liraya yük­seltmeyi başardı.

Piyasa değerini en fazla Garanti artırdı

Piyasa değerini geçen yıla oran­la en fazla artıran şirketlerden bi­risi de Garanti BBVA oldu. Geçen yılı 245 milyar lira ile beşinci sı­rada tamamlayan banka, piyasa değerini yüzde 92,63 artırarak, 472 milyar liraya çıkarırken liste­de ise ikinci sıraya yükseldi. Lis­tede sıralamasını yükselten bir diğer şirket yine bir banka oldu.

İş Bankası (C), geçen yıl 233 mil­yar 599 milyon TL’lik piyasa de­ğeri ile altıncı sırada yer alırken yılın ilk yarısında piyasa değeri­ni yüzde 69,62 artırarak 396 mil­yar 249 milyon liraya, sıralaması­nı ise dördüncü sıraya yükseltme­yi başardı. 2023’ü 205 milyar 108 milyon liralık piyasa değeri ile al­tıncı sırada tamamlayan Aselsan ise piyasa değerini yüzde 30,28 artırmasına rağmen 267 milyar 216 milyon liralık piyasa değeri ile kendisine dokuzunca sırada yer bulabildi.

Sasa Polyester ilk ondaki yerini kaybetti

Yine geçen yıl piyasa değeri sı­ralamasında 204 milyar lira ile yedinci sırada bulunan Enka İn­şaat, değerini yüzde 21,05 artıra­rak 246 milyar 960 milyon liraya yükseltti. Şirket, yılın ilk yarısın­da kendisine onuncu sırada yer bulabildi. Geçen yıl 193 milyar 921 milyon liralık piyasa değeri ile sekizinci sırada yer alan Sasa Polyester, bu yıl ilk on şirket ara­sına giremedi.

2023’ü dokuzuncu sırada 189 milyar 904 milyon lira piyasa değerinde bitiren Akbank, yılın ilk yarısında değerini yüzde 75,38 artırarak altıncı sıraya ka­dar yükseldi. Geçen yıl 182 mil­yar 615 milyon liralık piyasa de­ğeri ile listenin son sırasında yer alan BİM Mağazalar, bu yıl değe­rini yüzde 81,21 artırarak yedin­ci sıraya yükseldi. Geçen yıl liste­de kendisine yer bulamayan Yapı Kredi Bankası ise 285 milyar 510 milyon liralık piyasa değeri ile lis­teye yedinci sırada yer aldı.

Halka arz endeksi BİST 100’ün gerisinde kaldı

Yılın ilk yarısında sigortacılık, iletişim, bankacılık sektörleri ön plana çıkarken; bilişim, gıda-içecek ve holding sektörü BIST 100 üzerinde performans gösteren şirketler oldu. Ulaştırma endeksi BIST 100’e paralel bir seyir izlerken, Sınai, Metal Ana, Gayrimenkul, Kimya ve Taş-Toprak endeksleri BİST 100’ün gerisinde kaldılar. BIST 100 dışı hisseler de endeksin gerisinde kalırken özellikle Halka Arz endeksi BIST 100’ün epeyce gerisinde kaldı. Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, yılbaşından bu yana bankacılık endeksi yüzde 73,56 ve holding endeksi yüzde 46,34 yükseldi. Yılbaşından bu yana tüm sektör endeksleri yatırımcısını sevindirirken, en çok kazandıran yüzde 98 artış ile sigortacılık oldu.

100 şirketin 78’i değer kazanırken 22'si kaybetti

Bu süreç hisse bazlı incelendiğinde BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i değer kazanırken, 22'si değer kaybetti. Yılın ilk çeyreğinde en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında yüzde 141,40 ile Tav Havalimanları, yüzde 122,94 ile Mavi Giyim ve yüzde 107,82 ile Ülker ilk üç sırada yer alırken, Qua Granite yüzde 41,46, Europower Enerji yüzde 36,85 ve Hektaş yüzde 36,42 ile en çok değer kaybeden şirketler oldu.