Borsaya 6 ayda 30 bine yakın milyoner geldi
Borsa İstanbul’a küçük yatırımcılar kadar milyonerlerin de ilgisi sürüyor. Portföy değeri 1 milyon TL ve üzerinde olanların sayısı yılbaşından bu yana yaklaşık 30 bin kişi artarak 245 bine yaklaştı. 5,5 trilyon TL’lik büyüklüğe sahip milyonerlerin portföyü borsadaki toplam portföyün yüzde 93’ünü oluşturuyor.
Birol BOZKURT
Borsa İstanbul’da son günlerde pay senedi yatırımcı sayısı halka arzların da etkisiyle bir miktar gerilese de yılbaşından bu yana yaklaşık 400 bin kişi artarak 7 milyon 637 bin kişiye ulaştı. Borsada bu zamana kadar yatırım yapmış toplam yatırımcı sayısı 35 milyon 453 bin kişiye, toplam hesap sayısı 83 milyon 162 bine, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10 milyon 951 bin kişiye ulaştı.
Bu dönemde yatırımcıların toplam portföy değeri ise 5 trilyon 972 milyar liraya yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) saklama verilerine göre BIST’te toplam yatırımcı sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 7 milyon 637 bin kişi olurken bunların 7 milyon 607 bini yerli, 30 bin 414’ü yabancı yatırımcılardan oluştu. Yerli yatırımcılar yılbaşından bu yana yaklaşık 400 bin kişi artarken yabancı yatırımcı sayısı yaklaşık 2 bin kişi artış gösterdi.
Milyonerlerin sayısı 27,4 bin kişi arttı
Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana milyoner yatırımcı sayısı yaklaşık 30 bin kişi artış gösterdi. Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre ocak ayında 215 bin 859 kişi olan 1 milyon TL ve üzeri portföyü olan kişi sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 243 bin 254 kişiye yükseldi. Bu kişilerin portföy değeri ise 4,2 trilyon TL’den 1,3 trilyon TL’lik artışla 5,5 trilyon TL’ye yükseldi.
Milyonerlerin portföy değeri borsadaki toplam portföyün yüzde 93’üne tekabül ediyor. Borsada 1 milyon TL ve altında portföyü olanların sayısı ise yaklaşık 600 bin kişi artarken bu kişilerin portföy değeri ise 40 milyar TL’lik artışla 492,8 milyar TL’ye çıktı.
Halka arzla gelen halka arzla gidiyor
Pandemiden sonra sermaye piyasalarına ilginin artmasıyla birlikte bir milyon civarında olan yatırımcı sayısı takip eden yıllarda hızla yükselerek 8 milyonları geçmişti. Borsaya küçük yatırımcı ilgisinin halka arzlarla doğrudan bir ilgisi olduğu görülüyor. Halka arzların performansı düşünce yatırımcı sayısında da geri çekilmeler yaşanıyor. 7,4 milyon yatırımcı arasından 5,5 milyon kişinin portföyündeki rakam 50 bin liranın altında. Bu yatırımcıların ekseriyetle halka arz yatırımcısı olduğu düşünülüyor.