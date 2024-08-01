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Borsaya 6 ayda 30 bine yakın milyoner geldi

Borsa İstanbul’a küçük yatırımcılar kadar milyonerlerin de ilgisi sürüyor. Portföy değeri 1 milyon TL ve üzerinde olanların sayısı yılbaşından bu yana yaklaşık 30 bin kişi artarak 245 bine yaklaştı. 5,5 trilyon TL’lik büyüklüğe sahip milyonerlerin portföyü borsadaki toplam portföyün yüzde 93’ünü oluşturuyor.

Dünya Gazetesi
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Birol BOZKURT

Borsa İstanbul’da son gün­lerde pay senedi yatırım­cı sayısı halka arzların da etkisiyle bir miktar gerilese de yılbaşından bu yana yaklaşık 400 bin kişi artarak 7 milyon 637 bin kişiye ulaştı. Borsada bu za­mana kadar yatırım yapmış top­lam yatırımcı sayısı 35 milyon 453 bin kişiye, toplam hesap sa­yısı 83 milyon 162 bine, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10 milyon 951 bin kişiye ulaştı.

Bu dönemde yatırımcıların toplam portföy değeri ise 5 tril­yon 972 milyar liraya yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) saklama verilerine göre BIST’te toplam yatırımcı sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 7 milyon 637 bin kişi olurken bunların 7 mil­yon 607 bini yerli, 30 bin 414’ü yabancı yatırımcılardan oluştu. Yerli yatırımcılar yılbaşından bu yana yaklaşık 400 bin kişi ar­tarken yabancı yatırımcı sayısı yaklaşık 2 bin kişi artış gösterdi.

Milyonerlerin sayısı 27,4 bin kişi arttı

Borsa İstanbul’da yılbaşın­dan bu yana milyoner yatırımcı sayısı yaklaşık 30 bin kişi artış gösterdi. Merkez Kayıt Kurulu­şu (MKK) verilerine göre ocak ayında 215 bin 859 kişi olan 1 milyon TL ve üzeri portföyü olan kişi sayısı haziran ayı sonu iti­barıyla 243 bin 254 kişiye yük­seldi. Bu kişilerin portföy değeri ise 4,2 trilyon TL’den 1,3 trilyon TL’lik artışla 5,5 trilyon TL’ye yükseldi.

Milyonerlerin portföy değeri borsadaki toplam portföyün yüz­de 93’üne tekabül ediyor. Borsada 1 milyon TL ve altında portföyü olanların sayısı ise yaklaşık 600 bin kişi artarken bu kişilerin port­föy değeri ise 40 milyar TL’lik ar­tışla 492,8 milyar TL’ye çıktı.

Halka arzla gelen halka arzla gidiyor

Pandemiden sonra sermaye pi­yasalarına ilginin artmasıyla bir­likte bir milyon civarında olan yatırımcı sayısı takip eden yıllar­da hızla yükselerek 8 milyonla­rı geçmişti. Borsaya küçük yatı­rımcı ilgisinin halka arzlarla doğ­rudan bir ilgisi olduğu görülüyor. Halka arzların performansı dü­şünce yatırımcı sayısında da geri çekilmeler yaşanıyor. 7,4 milyon yatırımcı arasından 5,5 milyon kişinin portföyündeki rakam 50 bin liranın altında. Bu yatırımcı­ların ekseriyetle halka arz yatı­rımcısı olduğu düşünülüyor.

 