Borsaya yeni şirket: Efor Çay (EFORC) halka arz talep toplama tarihleri, hisse kodu ve hisse fiyatı

Altın ve döviz gibi finansal enstrümanlara önemli bir alternatif olarak görülen Borsa İstanbul'da halka arz furyası devam ediyor. Efor Çay da hisselerinin bir kısmını yatırımcılara açmaya karar verdi.

Efor Çay talep toplama tarihleri ne zaman?

Efor Çay'ın halka arzında talep toplama 26-27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Efor Çay halka açıklık oranı ne kadar?

Halka arz fiyatı pay başına 14,50 lira olarak belirlenen şirketin 63 milyon lirası sermaye artırımı, 27 milyon lirası ortak satış olmak üzere nominal değeri 90 milyon lira olan payları satışa çıkacak. Böylece, şirketin yüzde 24,8'i halka açılmış olacak.

Efor Çay halka arz büyüklüğü ne kadar?

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 305 milyon lira olması bekleniyor.

Efor Çay hisse kodu nedir?

Şirketin halka arzında talep toplama , EFORC kodu ile Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 26-27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Efor Çay ne iş yapar?

Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, çay üretiminde Türkiye'nin yüzde 10'unu karşıladıklarını belirterek "Doğu Karadeniz bölgesindeki çay üretimini kompanse eden bir şirketiz. Çaykur'dan sonra ilk 5 çay üreticisinden biriyiz. Markalaşmaya 2014'te başladık ve 2019'da hikayemizi devam ettirdik. Hem iç pazarda hem dış pazarda Türk çayını markalaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Efor Çay halka arz gelirini ne yapacak?

Akkuş, halka arz gelirlerinin bir kısmını yatırımlara harcayacaklarını belirterek, Tokat Erbaa'da kahve üretim tesisi olarak içecek alanında yatırım yaptıklarını aktardı.

Kahve pazarının çok hızlı büyüdüğünü vurgulayan Akkuş, "Çay tüketimi yüzde 15 büyürken kahve tüketimi, gençlerde yüzde 265 büyüyor. Bu büyümede bu kahve üretiminden çıkmak istemedik. Yatırımın inşaat bölümü bitti makine bölümünün çoğu geldi bir kısmı devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ülkenin her tarafında yatırımlarımız var. Halka haz gelirleri yatırımlarla beraber, daha hızlı yol almamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı