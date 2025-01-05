Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?

6-10 Ocak 2025 tarihleri arasındaki halka arz takvimi belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ile Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzlarını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, 6-7-8 Ocak tarihlerinde Egeyapı Avrupa GYO talep toplayacak.

Egeyapı Avrupa GYO'nun 157,8 milyon TL olan sermayesinin 200 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 42,2 milyon TL ile mevcut ortaklardan Hasan İnanç Kabadayı'ya ait 19 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 61,2 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 15,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt ise 8, 9, 10 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Şirket, 300 milyon TL olan sermayesinin 322,6 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 22,6 milyon TL ile mevcut ortaklardan Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım AŞ’nin sahip olduğu 6 milyon 596 bin TL ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım AŞ’nin sahip olduğu 3 milyon 104 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 32,3 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım AŞ’ne ait 4 milyon 392 bin 800 TL ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım AŞ’ne ait 2 milyon 67.200 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 6 milyon 460 bin TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı yapılacak. 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.