Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Tarihleri belli mi?

Yeni halka arzlar yatırımcılar tarafından merak konusu olmaya başladı. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?

Hangi şirketler halka arz olacak?

25-29 Eylül tarihleri arasından halka arz olacak yeni şirket bulunmuyor. Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Artemis Halı A.Ş., Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. önümüzdeki günlerde halka arz tarihleri netleşecek.