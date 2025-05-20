Bugün 3 şirket temettü dağıtıyor: Hangi hisse ne kadar ödeyecek?
Borsa İstanbul’da işlem gören üç şirket, 20 Mayıs 2025 itibarıyla temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği temettü ödemeleri kapsamında bugün Doğuş Otomotiv, Ege Profil ve Kafein Yazılım hissedarlarına kâr payı dağıtacak.
Borsa İstanbul’da işlem gören Doğuş Otomotiv, Ege Profil ve Kafein Yazılım bugün temettü dağıtımı yapacak. Hissedarlar hisse başına 0,25 TL ile 23 TL arasında değişen tutarlarda kâr payı alacak.
Bugün temettü dağıtacak şirketler ve tutarlar:
* Doğuş Otomotiv (DOAS): 1 TL nominal değerli hisse başına net 23,1818181 TL
* Ege Profil (EGPRO): 1 TL nominal değerli hisse başına net 0,4250000 TL
* Kafein Yazılım (KFEIN): 1 TL nominal değerli hisse başına net 0,2582277 TL
Temettü sonrası teorik fiyatlar:
Temettü dağıtımı nedeniyle hisselerin bugünkü teorik fiyatları:
* Doğuş Otomotiv: 202,23 TL
* Ege Profil: 21,46 TL
* Kafein Yazılım: 103,20 TL
Temettü verimi yüksek şirketler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, bugünkü ödemelerle birlikte yatırımcının nakit akışı ve hisse fiyatlarındaki düzeltme etkisi de izlenecek.