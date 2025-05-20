Borsa İstanbul’da işlem gören Doğuş Otomotiv, Ege Profil ve Kafein Yazılım bugün temettü dağıtımı yapacak. Hissedarlar hisse başına 0,25 TL ile 23 TL arasında değişen tutarlarda kâr payı alacak.

Bugün temettü dağıtacak şirketler ve tutarlar:

* Doğuş Otomotiv (DOAS): 1 TL nominal değerli hisse başına net 23,1818181 TL

* Ege Profil (EGPRO): 1 TL nominal değerli hisse başına net 0,4250000 TL

* Kafein Yazılım (KFEIN): 1 TL nominal değerli hisse başına net 0,2582277 TL

Temettü sonrası teorik fiyatlar:

Temettü dağıtımı nedeniyle hisselerin bugünkü teorik fiyatları:

* Doğuş Otomotiv: 202,23 TL

* Ege Profil: 21,46 TL

* Kafein Yazılım: 103,20 TL

Temettü verimi yüksek şirketler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, bugünkü ödemelerle birlikte yatırımcının nakit akışı ve hisse fiyatlarındaki düzeltme etkisi de izlenecek.