  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Borsa
Takip Et

BUGÜN BORSA AÇIK MI? 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle yarın Borsa İstanbul'un durumu merak ediliyor. Özellikle borsada al-sat yapanlar "Bugün borsa açık mı?" diye soruyor. İşte konu hakkındaki bilgiler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BUGÜN BORSA AÇIK MI? 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul kapalı mı?
Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yarın meydanlarda kutlanacak. 1 Mayıs'ın tatil olmadığı en çok merak edilen konuların başında gelirken Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı da merak ediliyor. Özellikle yatırımcılar "Bugün borsa açık mı?" sorusuna cevap arıyor.

Bugün borsa açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle bugün borsa açık olmayacak. Borsa İstanbul, 2 Mayıs Cuma günü işlemlere açılacak.

1 Mayıs'ta bankalar açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde resmi tatil. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel sektörler izin yapacak. Bankalar da bu nedenle kapalı olacak. Bankadalar 2 Mayıs Cuma günü normal işleyişine devam edecek.

 

 

 

Kaynak: HABER MERKEZİ