Bulls GSYO ne zaman halka arz olacak? Kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz tarihleri ve detayları belli oldu. ,
Bulls GSYO’nun halka arzında toplamda 72 milyon 500 bin lot dağıtılacak. Bulls GSYO'nun arz büyüklüğü 883 milyon TL olarak belirlendi.
Peki Bulls GSYO halka arzı kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Hangi bankalarda var?
İşte detayları...
Bulls GSYO halka arzı ne zaman?
Bulls GSYO arz süreci, 14-17 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.
Halka arz hisse fiyatı ne kadar?
Şirketin hisse fiyatı 12.18 TL üzerinden satışa sunulacak.
Bulls GSYO (Borsa Kodu) ne olacak?
Bulls GSYO'nun işlem kodu “BULGS” olarak belirlendi.
Bulls GSYO halka arzı bireysele eşit mi yoksa tamamı eşit mi olacak?
Bulls GSYO'nun halka arzı tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.
Bulls GSYO halka arz kaç lot verir?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):
- 150 Bin katılım - 266 Lot (3239 TL).
- 250 Bin katılım - 160 Lot (1948 TL).
- 350 Bin katılım - 114 Lot (1388 TL).
- 500 Bin katılım - 80 Lot (974 TL).
- 700 Bin katılım - 57 Lot (694 TL).
- 1.1 Milyon katılım - 37 Lot (450 TL).
- 1.6 Milyon katılım - 25 Lot (304 TL).
- 2.2 Milyon katılım - 18 Lot (219 TL).
Bulls GSYO halka arz hangi bankalarda var?
Bulls GSYO (BULGS) halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;
- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Colendi Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Bankası A.Ş.
- ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş
- ING Bank A.Ş. (Özel bankacılık şubeleri)
- InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Bankası A.Ş.
- Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odeabank A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş
- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Değerler A.Ş
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.