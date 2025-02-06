Bulls GSYO’nun halka arz başvurusu onaylandı

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 12,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

68 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

Halka arz büyüklüğünün 883 milyon 50 bin TL, halka arzdan elde edilecek net gelirin ise 801 milyon 259 bin 898 TL olacağı tahmin ediliyor. Halka açıklık oranı ise %27,05 olarak öngörülüyor.

Bulls GSYO Hakkında

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, hedefleri doğrultusunda, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek vermek amacında bir kuruluştur. Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlayarak, bu girişimleri profesyonel sermaye ile bir araya getirmek sureti ile Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline gelmelerini sağlamak amacındadır.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, sahip olduğu kurumsal bilgi ve tecrübe ile büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlere yatırım yapmak üzere, fırsatları yakından takip etmektedir.

Sermaye ve karlılıklarına katkı sağlamak, kurumsal yapısı ile paydaşlarına değer katmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’’ kapsamında “Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” ünvanı ile kurulmuştur.

Bulls GSYO’nun yatırım yaptığı şirketler arasında; Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş., One Life Ventures Girişim, Sporttz Spor Yatırımları A.Ş., Bin Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., Repg Real Power Industry, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş., Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş., Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş., Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş., ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Simit Sarayı GSYF, Tera Portföy Ludus Ventures GSYF, Pardus Portföy Teknoloji GSYF, Pardus Portföy Dördüncü GSYF, Letven Capital Portföy Yönetimi Tars GSYF, Letven Capital Portföy Yönetimi Milres GSYF, Finar İletişim Teknolojileri A.Ş. ve GAMI Teknoloji A.Ş. yer alıyor.