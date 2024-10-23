Bursa Ticaret Borsası'nın 9 aylık işlem hacmi 30 milyar liraya yaklaştı

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2024 yılının ilk 9 ayında Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) tescil işlem hacminin 29 milyar 945 milyon lira olmasının Bursa'nın tarımsal ekonomideki dinamik yapısını ve kentin büyüme potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

"Ocak-eylül döneminde 8 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle zirvede zeytin yer alıyor. 5,4 milyar lirayla yaş sebze ve meyve, 3,3 milyar lirayla et, 3,2 milyar lirayla canlı hayvan ve 1,4 milyar lirayla mısır, işlem hacmiyle öne çıkan diğer ürünler oldu" diyen Matlı, yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'ndaki 9 aylık işlem hacmi performansına da değindi.

En yoğun işlem gören ürünlerin mısır, arpa, buğday ve zeytin

Ocak-eylül döneminde BTB acente kaydındaki müşteriler tarafından gerçekleştirilen 753 milyon liralık işlem hacmiyle, BTB'nin TÜRİB ELÜS Piyasası'ndaki aktif rolünü artırdığını vurgulayan Matlı, "Hem bölgesel tarımın desteklenmesi hem de ülke ekonomisine katma değer sağlanması adına yürüttüğümüz projelerle tescil işlem hacmimizde bu denli bir artış yakaladık. Üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası arenada daha etkin olmalarını sağlamak, en büyük hedeflerimiz arasında. TÜRİB çatısı altında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle de sektörel gelişimimize hız kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.