Büyümede yavaşlama bekleyen Güney Kore Merkez Bankası politika faizini indirdi

Asya borsalarında negatif seyir izlenirken, piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tavrı yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

Politika faizini bugün 25 baz puan indirerek yüzde 2,75 seviyesine çeken Güney Kore Merkez Bankası, hane halkı borcunda devam eden yavaşlamayla birlikte enflasyonun dengelendiği kaydederek, büyümede yavaşlamanın beklendiğini, bu nedenle faiz oranını daha da düşürmenin ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hafifletmenin uygun olduğuna karar verildiğini açıkladı.

Yüksek risk algısı varlığını koruyor

Asya'da teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı seyir öne çıkarken, cuma günü ABD'nin yayımladığı Çin kaynaklı yatırımların engellenmesini öngören, "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelge ve Trump'ın Kanada ile Meksika'ya gümrük vergisi uygulama kararları bölgedeki risk algısının yüksek kalmasında etkili oluyor.

Borsa'da durum...

Şu sıra Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 23.080 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.348 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 74.625 puanda seyrediyor.