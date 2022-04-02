Çeyrek bilançoları geliyor, kur kârlarına dikkat

Barış ERKAYA

Borsada 2021 yıl sonu bilançoları temelli hareketler halen sürerken diğer yandan 2022 ilk çeyrek bilançolarının hazırlıkları da başladı. Mayıs ayının başında konsolide olmayan bilançolar gelecek. Mayıs ortası olmadan da konsolide mali tablolar açıklanmış olacak. Buna bağlı olarak da bu ay hisse senetlerinde bilanço hareketleriyle dolu seanslar izleyeceğimiz kesin. Yüksek enflasyon dönemin etkileri bilançolarda farklı farklı şekillerde görülecek. Bilanço verileri artan enflasyonun etkisiyle fiktif olarak şişkin rakamlarla dolu olabilir. Bu açıdan reel olarak büyümesini sürdüren şirketlerin özellikle 2022 ilk çeyrek bilanço hareketlerinde öne çıkacağı beklentisi hakim.

KURDA 3 AYDA YÜZDE 10 YÜKSELİŞ

2022 ilk çeyrek bilançolarının önemli bir özelliği de içerisinde halen yüksek bir kur hareketi barındırıyor olması. 2021 yıl sonu bilançolarında baz alınan dolar kuru 13.33 TL seviyesindeydi. TCMB’nin açıkladığı 31 Mart 2022 döviz alış kuru ise 14.64 TL. İlginçtir sadece 2021 yıl sonu bilançolarından bu yana dolar kurundaki artış tam yüzde 10’a denk geliyor. Şirketlerin bağımsız denetim raporlarında açıkladıkları kur riski senaryosunun da çoğunlukla dolar kurunun yüzde 10 artış ve azalışını baz alıyor olması nedeniyle 2021 yıl sonu bilançolarından bu yana geçen üç ayda bu risk senaryosunun gerçeklemiş olduğunu da gördük.

15 ŞİRKETİN VERİLERİ NE DİYOR?

2021 yıl sonu bilançolarına göre net yabancı para pozisyonu 1 milyar TL’nin üzerinde artı veren 15 şirketin verilerini gösterge olması açısından aldık. Bu şirketlerin dolar ve Euro kurlarında yüzde 10’luk yükselişin karlarına yansıması senaryolarını da yanlarına ekledik. Bankaları listenin dışında bıraktık.

Ortaya çıkan manzara karlılıkta operasyonel karların dışında ciddi bir kur farkı gelirlerinin oluşabileceğini gösteriyor. Elbette bu veriler şirketler açısından bir anın fotoğrafını çekiyor. Yani 31 Aralık 2021’in ertesi günü olan 1 Ocak 2022’de bu manzara tamamen de değişmiş olabilir. Fakat gösterge olması açısından şirketlerin kur risklerini nasıl yönettiğini anlamak ve kur hareketlerinin etkilerini görmek açısından fikir veriyor.

ÇEYREK BAZLI KIYASLAMADA BÜYÜK ARTIŞ

Açıklanacak olan finansal tabloların çeyrek bazlı bilançoları kapsıyor olması nedeniyle kıyaslamada baz alınacak 2021 ilk çeyreğine göre dolar kurundaki artış yüzde 76 (31 Mart 2021 TCMB dolar alış kuru 8.33 TL). Bu nedenle 2022 ilk çeyrek bilanço bazlı hisse hareketlerinde, bir önceki bilanço hareketinde öne çıkan kur farkı önemli bir bahane olarak kullanılabilir. Örneğin tablomuzda yer alan veriler baz alındığında bazı şirketlerin 2021’in tamamında elde ettiği kârın üçte birine yakın kur farkı geliri sağlama potansiyeli dikkat çekiyor. Çeyrek bilançolarındaki ölçeğin küçüklüğü düşünüldüğünde ilk çeyrek karlarında bu etkinin çok ciddi olabileceği görülüyor.