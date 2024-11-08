Çin piyasalarında risk iştahı törpülenirken Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Çin tarafında büyümenin desteklenmesi için alınacak önlemlerin Donald Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde daha yüksek tarifeler tehdidine karşı yeterli olup olmayacağına yönelik belirsizlikler, Çin piyasalarının risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Japon hanehalkı harcamalarında yüzde 1,1 azalış

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin hanehalkı harcamaları yüzde 1,1 azalışla öngörülerin üzerinde gelirken, söz konusu döneme ilişkin öncü endeks 109,4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Asya borsalarında durum...

Dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yatay seyirle 152,9 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 39.469 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1 azalışla 2.561 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 20.826 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 3.456 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 79.417 puanda bulunuyor.