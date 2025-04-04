Çin'den gelen misillemenin ardından ABD borsalarında vadeli işlemlerde sert düşüş
ABD Başkanı Trump’ın karşılıklı tarifeleri devreye sokmasının ardından Çin’den hızlı bir misilleme geldi. Pekin yönetimi, 10 Nisan’dan itibaren ABD menşeli ürünlere yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bununla birlikte 11 ABD’li şirket kara listeye alındı, 16 şirket ise ihracat kontrollerine tabi tutuldu. Kararın ardından ABD vadeli endekslerinde sert düşüşler yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerine Çin’den yanıt gecikmedi. Washington’un karşılıklı tarifelerle başlattığı yeni ticaret adımı, Pekin yönetiminin ek vergi ve kısıtlama kararlarıyla karşılık buldu.
Çin, 10 Nisan itibarıyla ABD menşeli ürünlere yüzde 34 oranında ilave gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını duyurdu. Bu adımın yanı sıra, 11 Amerikan şirketi "güvenilmez kuruluşlar listesine" alınırken, 16 şirket de "ihracat kontrol listesine" dahil edildi.
Piyasalarda tedirginlik arttı
Alınan kararların ardından uluslararası piyasalarda tedirginlik artarken, ABD borsalarında vadeli işlemler güne sert kayıplarla başladı. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 3,1 düşüş kaydederken, Nasdaq 100 yüzde 2,76 ve Russell 2000 endeksi yüzde 4 değer kaybetti.
ABD piyasalarının Türkiye saatiyle 16.30’da açılması bekleniyor. Uzmanlar, iki ülke arasında tırmanan ticaret geriliminin küresel finansal istikrar açısından yeni bir baskı unsuru haline gelebileceği uyarısında bulunuyor.