Çin'in ABD'ye cevap hamleleri sürerken Japonya'nın gündeminde Nissan ve Honda var

Asya borsalarında karışık seyir öne çıkarken, Çin'de ek gümrük vergileri sonrası satıcılı seyir dikkat çekiyor.

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirdiği yüzde 10'luk ek tarifeye karşı Çin de ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Söz konusu tarifelerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise ABD'li teknoloji şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Çin borsalarında bugün...

Çin'de ocak ayına ilişkin Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51 ile beklentilerin altında gelmesine rağmen güçlü kalmayı sürdürürken, Japonya'da söz konusu döneme yönelik hizmet sektörü PMI 53 ile aktivitenin canlı olduğunu gösterdi.

Nissan ve Honda hisslerinde son durum...

Kurumsal tarafta ise Japonya'da önemli otomotiv şirketleri olan Nissan ve Honda'nın verimliliği artırmak amacıyla birleşme kararı almaktan vazgeçtiklerine dair haber akışı öne çıktı. Haber sonrası Nissan hisseleri yüzde 4,9 geriledi. Honda hisseleri ise yüzde 8,1 değer kazandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 20.562 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.227 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 78.411 puanda bulunuyor.