Çin'in 'çok taraflı ticaret sistemini koruma' mesajı Asya piyasalarını olumlu etkiledi

Trump'ın Çin'e uyguladığı tarife artışının ardından açıklama yapan Çin yönetimi, verdiği "ticaret sistemini koruma" mesajıyla piyasalarda oluşan negatif havanın azalmasını sağladı.

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, "Çin, zor kazanılmış çok taraflı ticaret sistemini birlikte korumak, tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkarak eşit ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek için dünya ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Japonya ve Çin'in açıkladığı PMI verileri beklentileri aştı

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, merkez bankasının piyasa beklentileriyle uyumlu bir hızda faiz artırımlarına devam edebileceğini belirterek, yakın vadede borçlanma maliyetlerinde bir artış olasılığını canlı tuttu.

Japonya'da şubat ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi 53,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çin'de ise şubat ayı Caixin hizmet sektörü PMI öngörüleri aşarak 51,4 oldu.

Asya borsalarında durum...

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 37.377 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.558 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kazancıyla 23.469 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 primle 3.339 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 yükselişle 73.767 puanda seyrediyor.