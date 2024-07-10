Çin'in yeni enflasyon verileri yurt içi talepte azalmaya işaret ediyor
Asya piyasalarında karışık seyir söz konusu. Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında kaldı. Söz konusu veriler ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, Çin'de deflasyon riskinin sıcaklığını koruduğunu ortaya koydu.
Asya piyasalarında karışık seyir sürerken, Çin'de açıklanan enflasyon verileri, yurt içi talebin zayıflamaya devam ettiği ve deflasyon riskinin sıcaklığını koruduğu sinyalini verdi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 41.857 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2.868 puandan günü tamamladı.
Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 2.939 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 17.474 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 79.680 puanda bulunuyor.
Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 161,3 seviyesinden günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 161,4'te bulunuyor.