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CW Enerji'nin halka arzında payların tamamı satıldı

Güneş enerjisi paneli üreticisi ve proje entegratörü CW Enerji'nin 26-28 Nisan'da gerçekleşen halka arzında payların tamamı satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 3.26 milyar lira olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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KAP'a yapılan açıklamada, halka arzda birim fiyatın 108.60 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Halka arz edilen 25 milyon TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 5 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

Halka arzda bireysel yatırımcının payı %83.3, yurtiçi kurumsal yatırımcının payı %16.7 olarak gerçekleşti.

Şirketin halka araz öncesi geçen hafta düzenlediği basın toplantısında halka arz gelirinin yaklaşık yarısının büyüme ile artan işletme sermayesini karşılamak için kullanılacağı ifade edilirken, gelirlerin diğer bölümünün ise üretim kapasitesini artırmak, güneş santrali alımları ve kendi tüketeceği elektriği karşılayacak güneş santralleri kurmak için kullanacağı belirtilmişti. Gelirin %5 ila %7'si de döviz cinsi kredileri kapatmak için kullanılacak.

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