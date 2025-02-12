DeepSeek atılımının Çin teknoloji hisselerine olumlu etkisi sürüyor

Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'in, küresel rakiplerine yakın bir performansı daha düşük maliyetle sunduğuna yönelik değerlendirmeler, Çin'deki pay piyasalarında işlem gören teknoloji şirketlerine ilgiyi artırdı.

Analistler, DeepSeek'in yaptığı atılımın Çin'in teknoloji hisselerine pozitif etkisinin hissedildiğini belirtirken, bu durumun Çinli firmaların küresel ölçekte yeniden değerlendirilmesini tetiklediğini bildirdi.

Güney Kore ve Japonya'dan Trump'a cevap...

Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife uygulanmasına yönelik kararına "önceden hazırlanmış tedbirlerle" karşılık vereceklerini belirtti. Japonya Sanayi Bakanı Yoji Muto ise ülkesinin, ABD'den çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulmayı talep ettiğini belirtti.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, Trump'ın ekonomik adımlarına yönelik açıklmasında, "Tek tek politikalar yerine genel paketin nasıl görüneceği ve ne tür politika gelişmelerinin kur dalgalanmalarına neden olduğu gibi resmin bütününü görmeden Japonya üzerindeki etkisini anlayamayız" dedi.

Asya borsalarında durum...

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kazancıyla 21.779 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 primle 3.339 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 76.231 puanda seyrediyor.