DeepSeek etkisiyle Japonya'da işlem gören yarı iletken hisselerindeki düşüş toparlanma eğilimde

Ay takvimine göre yeni yılın başlangıcının kutlandığı Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da tatil sebebiyle borsa işlemlerinin gerçekleşmediği Asya'da, bölgede açık olan borsalarda pozitif seyir izleniyor.

Bu akşam gözler ABD Merkez Bankası'nın alacağı para politikası kararlarına çevrilmişken, Japonya'da işlem gören yarı iletken hisseleri bugün toparlanma eğiliminde. Şu sıralarda Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 6,1, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 4,3 değer kazandı.

Japon tüketici güven endeksi beklentinin altında

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ocak ayı tüketici güven endeksi 35,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 39.462 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 76.340 puan seviyesinde bulunuyor.