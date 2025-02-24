DeepSeek'in başarısı sonrasında Nvidia'nın ilk bilançosu çarşamba günü açıklanacak

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 43.493,12 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.026,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 19.590,84 puana yükseldi.

Apple ve Nvidia

ABD'de gelecek dört yıl içinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını bildiren Apple'ın hisseleri güne yatay seyirle başlangıç yaptı. Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin piyasaları sarsması sonrasında Nvidia çarşamba günü ilk bilanço sonuçlarını açıklayacak.

Hisseleri düşen ve yükselenler

Bugün bilançosunu açıklayan ve geliri ile kârı beklentilerin altında kalan ABD'li pizza restoranı zinciri Domino's'un hisseleri ise yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Finansal hizmetler şirketi Robinhood'un hisseleri, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kendisine yönelik soruşturmasını sonlandırdığını açıklaması sonrasında yüzde 1 değer kazandı.

ABD kişisel tüketim verileri cuma günü açıklanacak

Analistler, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına dair ipuçları verebileceğini ifade etti.