Denizlili Mercan Kimya, halka arz ediliyor

Osman Nuri BOYACI

Kökleri 1977 yılına uzanan Denizli merkezli Mercan Kimya, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayıyla halka arz sürecini başlattı. 20’den fazla sektöre parafin, parafin emülsiyonları, hidrowax ve vazelin üreten şirketin, 20 milyon TL nominal değerli payları için 20-21 Mayıs’ta talep toplanacak.

Türkiye’nin ilk parafin üreticilerinden Mercan Kimya, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayıyla halka arz sürecini başlattı. 20’den fazla sektöre parafin, parafin emülsiyonları, hidrowax ve vazelin üreten Mercan Kimya’nın, 20 milyon TL nominal değerli payları için 20-21 Mayıs’ta talep toplanacak. Sağlanacak fonun tamamının şirketlerin güçlenmesinde kullanılacağını belirten Mercan Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar, “Dünya pazarında daha güçlü konumlanabilmek, rekabet gücümüzü artırmak, Avrupa’nın kimya devlerinden biri olmak ve Anadolu sanayicisine cesaret vermek için halka arz kararı verdik” dedi. Kökleri 1977 yılına uzanan Denizli merkezli Mercan Kimya, mum, ağaç, kozmetik, tekstil, kauçuk, pil, kağıt, inşaat ve otomotiv gibi 20’den fazla sektör için 44 çeşit parafin, parafin emülsiyonları, hidrowax ve vazelin üretiyor. Grup şirketleri Dermokim Kimya, Cosmer Kimya ve Romanya’da kurulu Rowax Global ile 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Şirketleri güçlendirecek

Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz onayı verdiği Mercan Kimya’nın 20 milyon TL nominal değerli payları, Borsa İstanbul’da halka arz edilecek.1 TL nominal değerli payların 8,81-10,46 TL fiyat aralığından satışa sunulacağı halka arz sürecinde, 20-21 Mayıs tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak. Gültekin Okay Salgar, halka arzdan gelecek fonun tamamını şirketlerin daha da güçlendirilmesi için kullanmaya karar verdiklerini söyledi. 45 yıllık iş tecrübesiyle kimya sektörüne 4 şirket kazandırdıklarını belirten Salgar, “20’den fazla sektör için 44 çeşit parafin ve emülsiyon üreterek ulusal ve uluslararası pazarlarda şirketlerin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Konusunda uzman teknik ekiplerimiz ve Türkiye’de parafin konusunda ilk ve tek olan Ar-Ge merkezimizdeki çalışmalarımızla sektörlere değer katmaya devam ediyoruz. Turquality belgemizle Mercan Kimya’nın daha çok ülkede tanınmasını sağlıyoruz. İhracatımızı artırmayı hedeflerken sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Sanayiciye cesaret verecek

Mercan Kimya’nın vizyonunun kaliteli ürünleri, fiyat politikası ve ürün çeşitliliği ile dünyada tanınan ve aranan bir şirket olma hedefiyle büyümek olduğunu dile getiren Gültekin Okay Salgar, “Doğru kalite doğru fiyat oranını sağlayarak, daha çok sektöre dokunmak ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak misyonumuz oldu. Dünya pazarında daha güçlü konumlanabilmek ve rekabetçi gücümüzü artırmak, Avrupa’nın kimya devlerine ’Biz de varız’ demek için şirketimizi halka arz ediyoruz. Bununla birlikte Anadolu sanayicisine örnek olmak ve cesaret vermek arzusundayız. Bizim ölçeğimizdeki şirketlerin dünya pazarlarında güçlenmesi için Borsa’da işlem görmesi ve kurumsallaşması gerekiyor. Biz büyük ölçüde kurumsallaşmamızı sağladık, şimdi Borsa’ya ‘merhaba’ diyoruz” açıklamasını yaptı.

‘Büyümeyi sürdüreceğiz’

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Gültekin Okay Salgar, 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak talep toplama için tüm yasal süreçleri tamamladıklarını ifade etti. Salgar, “Eşit dağıtım yöntemi ile adil olmayı benimsedik. Şirket ortakları olarak halka arzdan sonra bir yıl ortaklık hisselerimizi satmamayı taahhüt ettik. Ülkemize ve bizi tercih edip yatırım yapacak, halka arza katılacak herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu sorumluluk bilinciyle her zaman olduğu gibi işimizin başında olmayı ve şirketlerimizi büyütmeyi sürdüreceğimizi önemle belirtmek isterim” şeklinde konuştu.