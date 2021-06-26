Deva Holding, en çok prim yapan hisse oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,06 kazançla 1.391,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,34 puanı, en yüksek 1.419,77 puanı gördü.

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,30 ile Deva Holding oldu. Onu yüzde 9,59 ile Vestel, yüzde 7,57 ile Ege Gübre izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 25,04 ile Bera Holding, yüzde 9,00 ile Sasa Polyester, yüzde 7,25 ile Net Holding şeklinde sıralandı.

En yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 190 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 4 milyar 778 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 657 milyon lirayla Emlak Konut GMYO yer aldı.

Hisseleri işlem gören en değerli şirketler 63 milyar 490 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 58 milyar 707 milyon lirayla Ford Otosan ve 47 milyar 624 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.