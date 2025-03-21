Devre kesici nedir? Borsada devre kesmek ne anlama geliyor? Devre kesici neden uygulanır?

19 Mart Çarşamba günü ve bu sabah saatlerinde yaşanan düşüşlerin ardından Borsa İstanbul'da devre kesici uygulamasına gidildi. Bugün BIST 100 endeksinde saat 10:52 itibarıyla kayıp yüzde 5'i aşmasının ardından, Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sistemi devreye girdi. Devre kesici 11:22 itibarıyla sona ermesinin ardından, satış işlemlerinin devam etmesi nedeniyle 11:27'de ise 2. kez devre kesici uygulandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından devre kesicinin ne olduğu merak edilir oldu. Peki, devre kesici nedir? Devre kesici neden uygulanır?

Devre kesici nedir ve neden uygulanır?

Devre kesici (circuit breaker), borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemi olarak düşünülebilir. Devre kesici, piyasa fiyatlarının aşırı dalgalanmasını engellemek amacıyla uygulanır. Bu şekilde, belirli bir fiyat hareketi veya endeks değişimi sonrası işlemlerin geçici olarak durdurulmasını sağlar.

Devre kesiciler, genellikle panik satışını engellemek veya aşırı alımları kontrol altına almak amacıyla uygulanır.

Devre kesici ne kadar sürer?

Genelde borsada uygulanan devre kesicilerden önce borsa 20 dakika civarı işlemlere kapatılır. Sonra emir toplama süresi başlar. Bu işlem, beş dakika sürer.

Talep edilen fiyatlar değerlendirilerek bir fiyat belirlenir. Bu aşamadan sonra eşleştirmeler beş dakika içinde yapılır. Sonrasında borsa işleme açılır.