Devre kesiciler çalıştı, işlem günü satışla geçti

Merkez Bankası’nın Perşembe günü yaptığı takvim dışı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından piyasalar haftanın son gününü döviz cephesinde sakin geçirse de pay piyasasında satışlar sürdü. Bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıklayan Merkez Bankası, piyasayı gecelik borç verme faizinden fonlayacağı mesajı verirken, bu faiz oranını da yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkardı. Perşembe akşamı alınan kararların ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 7'yi aşması sebebiyle dün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Pay piyasasında devre kesiciler çalıştı

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 7'yi aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise, "Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 11:47:14'te tek fiyat emir toplama, 11:52:14'te eşleştirme yapılacak ve 11:57:14'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 11:47:14'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:57:14'ten itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11:57:14'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 11:57:14'te yeniden başlayacaktır" denildi. Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10:52:12'de de devreye girmişti.

Risk priminde yükseliş oldu

Devre kesicilerin işlediği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,93 değer kaybederek 9.228,79 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 582,15 puan ve yüzde 5,93 azalışla 9.228,79 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 82,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 8,84, holding endeksi yüzde 5,53 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 9,45 ile iletişim oldu. Pay piyasaları satıcılı seyrederken döviz cephesi nispeten sakin seyretti. Dolar/TL gün içinde yarım puanın biraz üzerinde değerlenirken, euro/TL de bu seviyelere yakın oranda değer kazandı. Dolar kuru 38 TL’nin, euro da 41 TL’nin üzerinde işlem gördü. Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi CDS oranı dün itibarıyla 29 baz puan artarak 328 baz puana çıktı. Risk primi, Mart 2024’teki yerel seçim döneminden bu yana en yüksek seviyeye erişti. 5 yıllık CDS’ler bu hafta yaklaşık 66 baz puan artış kaydederken, ekonomik bir gösterge olan CDS’lerin siyasi gelişmeler nedeniyle yükselmesi dikkat çekti.

Avrupa borsaları kırmızıya döndü

Türkiye’deki pay piyasasındaki satıcılı seyir hafta içindeki siyasi gelişmelere bağlansa da Avrupa borsalarının da satıcılı seyrettiği görüldü. Dün gün içerisinde Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 548,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 22.760 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.664 puandan işlem gördü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 38.922 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 13.271 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 8.665 puanda seyretti. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişelerin risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiği görüldü. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, önceki gün yaptığı açıklamalarda ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı misillemesinin Euro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini zayıflatacağını ve enflasyonu yükselteceğini söyledi. Ticari sürtüşmelerin küresel büyümeye ve refaha zarar verdiğini, maliyetleri artırdığını belirten Lagarde, bu durumun üretimi aksattığını ve tedarik zincirlerinde de sorunlara neden olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek, bankalar ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyeleri ile dün akşam iftar programında bir araya geldi. TBB’den yapılan duyuruca toplantının, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Kuleleri’nde “TBB Geleneksel İftar Programında” kapsamında yapılacağı bildirildi.