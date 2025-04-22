Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (22 Nisan Salı Güncel Döviz Kurları)
22 NİSAN ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dolar 38,21 liradan, euro 44,02 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret politikaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı'na yönelik söylemleri dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolar endeksi, dün 97,9 seviyesine gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 38,0873, satışta 38,2399 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9766, satışta 38,1287 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 140,90 düzeyindeydi.
Dolar güne nasıl başladı?
Yeni günde Dolar/TL 38,1977 (alış) 38,2300'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
44,0371 TL seviyelerinde seyrediyor.