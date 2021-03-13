Dolarda yön aşağı mı yukarı mı?

UFUK KORCAN

Türk halkının parasını değerlendirdiği yatırım araçları arasında aslan payını döviz alıyor. Birçok uzman, dövizi yatırım aracı olarak sınıflandırmasa da bu, Türkiye’nin bir gerçeği. Özellikle tarihte yaşanan ekonomik krizler ve devalüasyonlar dövize yatırımı kırılması zor bir tercih haline getirdi.

Ekonomi yönetiminde yaşanan değişim sonrası artan yabancı ilgisi ve kurlarda yaşanan gerilemeye rağmen yerli yatırımcıların bankalarda tuttuğu döviz hesaplarında bir türlü çözülmenin olmaması bunun en iyi göstergesi.

TL negatif ayrıştı

Son günlerde uzun vadeli ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş Türkiye gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert fiyat hareketlerine neden oldu. 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.60’ın üzerine çıkmasıyla dolar/TL paritesi de bir anda 7.7860’a kadar tırmandı.

Bu hareketi ile TL, diğer ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. İşte TL’de yaşanan bu tip hareketler aslında vatandaşın dövize olan ilgisini canlı tutuyor.

Dolarizasyonu terse çevirmek için kurlarda dalga boylarının küçülmesi ve istikrarlı bir seyir izlemesi gerektiği konusunda uzmanlar da hemfikir.

Gözler faiz kararında

Son haftalarda ABD tahvil faizlerinde yaşanan sıçramayla birlikte gözler ABD’de yapılan tahvil ihalelerine çevrilmişti. 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde faiz yüzde 1,5230 olurken 2,38 kat talep geldi. 10 Şubattaki bir önceki ihaleye 2,37 kat talep gelmişti.

İhalelerin piyasada baskı yaratmadan atlatılması risk iştahını yeniden canlandırdı ve dolar/TL tekrar 7.50’nın altına indi. Diğer taraftan ABD’de TÜFE rakamı göreceli olarak zayıf bir tablo ortaya koyarak enflasyon endişelerini hafifletti. ABD tahvil faizleri kısa vadede döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ayrıca Merkez Bankası’nın (TCMB) haftaya yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı kurlar üzerinde dalgalanmalara neden olabilir. Piyasalarda faiz kararı ile ilgili tam bir görüş birliği yok. Bazı kurumlar 50-100 baz puanlık artırım beklerken bazı kurumlar faizlerde bir değişiklik beklemiyor.

Borsada temkinli iyimserlik hakim

Borsa İstanbul geçmişte 4 kez geçtiği ve üzerinde kalamadığı 1.550 puanın yeniden üzerine çıktı. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması halinde yükselişini sürdüreceği düşünülüyor. Böyle bir senaryoda ilk takip edilecek seviye 1580 puan seviyesi. Ancak endeksin yön tayin etmek için daha çok yurtdışı piyasaları takip ettiği düşünülürse 1.580 puanın aşılması için küresel risk iştahının da sürmesi gerekiyor. Aşağıda ise ilk destek noktası 1.553 seviyesi iken bu seviyenin altında 1.528 takip edilecek ikinci destek noktası olacak. Bir sonraki destek ise 1.500 puanda.

Dolar/TL’de kritik seviye: 7.65

Hafta içi 7.80’e doğru hareket eden dolar/TL paritesi tekrar 7.50’nin altına indi. Teknik olarak 7.65 seviyesinin altında kalınmasının, TL lehine hareket etme eğilimini güçlendireceği düşünülüyor. 7.50’nin altında kalınması halinde dolar/ TL 7.40 seviyesinin altını test edebilir. Ancak son yorumlara baktığımızda geçmiş aylara nazaran aşağı yönlü hareketlerin daha sınırlı olacağına yönelik görüşler ağırlık kazanmış durumda. Kurların 7.20-7.50 bandında hareketinin makul olacağına yönelik görüşler de var.

“Kasım seviyeleri test edilebilir”

Şubat ayında dolar/TL’nin 6.80 seviyesine kadar gerileyebileceği tahmininde bulunan Morgan Stanley analistleri, TCMB’nin 75-100 baz puanlık faiz artırımına gitse dahi dolar/ TL’nin 7.75 seviyesinde dengeleneceğini söyledi. Morgan Stanley raporunda, “Beklentilerin altında bir faiz artışı durumunda lira varlıkların zayıf seyri sürdürmesini ve kasım seviyelerini yeniden test etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde de bulunuldu.