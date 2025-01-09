Dün satış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul bugüne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,87 puan ve yüzde 0,42 artışla 9.932,63 puana çıktı. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 9.890,76 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.