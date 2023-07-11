Dünya borsaları son bir yılda yatırımcılarına kazandırdı

Yıllık yüzde 100’ü aşan yüksek enflasyonla mücadele eden Arjantin’de Merval endeksi, son bir yılda yüzde 382’ye yakın yükseldi. Böylelikle Merval endeksi, 2022’nin haziran ayı sonundan itibaren geçen bir yılda, dünyada önde gelen endeksler arasında yerel para cinsinden en çok kazandıran endeks olarak dikkati çekti.

Almanya’da DAX endeksi bir yılda yatırımcılarına yüzde 26’nın üzerinde kazandırdı, Japonya’da Nikkei 225 endeksi de yüzde 26’ya yakın artış kaydetti. ABD’de New York borsası, 3 bölgesel bankanın iflası, borç limiti açmazı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla yaptığı faiz artışlarının resesyon endişelerini tetiklemesi gibi aşağı yönlü risklere rağmen son bir yılda yükseldi.

Uzakdoğu geriledi

Nasdaq endeksi, yaklaşık yüzde 25 artışla yüksek oranda kazandıran endeksler arasında yer alırken, S&P 500 endeksi yüzde 17’yi ve Dow Jones endeksi yüzde 11’i aşkın artış kaydetti. Hindistan’da Sensex endeksi, yerel para birimiyle 2022’nin haziran ayı sonundan itibaren geçen bir yılda yüzde 22 artış kaydederken, Brezilya’da Ibovespa endeksi yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Son bir yılda Güney Afrika’da FTSE South Africa endeksi yüzde 15’e, Güney Kore’de Kospi endeksi de yüzde 10’a yakın değer kazandı. Avustralya’da ASX 200 endeksi bir yılda yaklaşık yüzde 10’a, Kanada’da S&P TSX endeksi yüzde 7’ye yakın artış kaydetti. İngiltere'de FTSE 100 ile İsviçre'de SMI PR endeksleri, bir yılda yerel para cinsinden yüzde 5’in üzerinde kazandırdı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, son bir yılda Çin yuanı cinsinden yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti, Hong Kong’da Hang Seng endeksi de yüzde 13’ün üzerinde düştü.