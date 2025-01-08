Dünya taahhüt devi Gülermak, halka açılıyor
Dünyanın en büyük 13’üncü uluslararası müteahhitlik şirketi olan Gülermak, Borsa İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Halka arz büyüklüğünün 4,8 milyar TL olması öngörülen Gülermak, 8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Şirketin halka arz fiyatı 125 TL olarak belirlendi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği büyük çaplı altyapı ve üstyapı projeleriyle Gülermak, Borsa İstanbul’a gelmek için gün sayıyor. Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, son bir yılın en büyük halka arzlarından birine imza atmaya hazırlandıklarını belirterek ek satış hakkının kullanılması halinde arz büyüklüğünün 4.8 milyar TL olacağını ve halka açıklık oranının da yüzde 12,01 olacağını anlattı.
Şirket için 8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde pay başına 125 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre mevcut sözleşme büyüklüğü 5 milyar euro düzeyinde bulunurken “önümüzdeki 7 yıl boyunca hiç yeni iş sözleşmesi imzalanmasa bile 700 milyon euro ciro” potansiyeli var.
QNB Invest öncülüğünde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda Gülermak’ın çıkarılmış sermayesinin 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 22 milyon 600 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 9 milyon 700 bin TL nominal değerli pay ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.
Toplam 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın 4 milyar 37 milyon 500 bin TL büyüklükte olması hedefleniyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde, 6 milyon 460 bin TL nominal değerli payın satılması sonucunda, ek satış dahil toplam 38 milyon 760 bin TL nominal değerli payın halka arz edilmesi ve halka arz büyüklüğünün 4 milyar 845 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.
Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Borsa İstanbul’da uzun bir aradan sonra 4,8 milyar TL’nin üzerinde bir halka arz gerçekleştireceklerini kaydeden Mustafa Tuncer, 2025’e yeni ortaklarla merhaba diyecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Yeni yılda hedeflerinin, özellikle ulaşım sektöründe sahip oldukları geniş hizmet yelpazeleri ve uluslararası arenadaki müşteri portföyleri ile yeni yatırımlarla daha da güçlü hale getirmek olduğunu söyleyen Tuncer, “Halka arzdan elde edecekleri gelirin büyük bir bölümünü yeni projelerde Gülermak’ın gücüne güç katacak makine ve ekipmanın alımında kullanacağız.
Aynı zamanda finansman maliyetlerimizi azaltacak olan halka arz gelirlerimizin bir bölümünü de kamu-özel sektör işbirliği projemize işletme sermayesi olarak aktaracağız” dedi.
İlk 9 ayında hasılatını yüzde 32 artırdı
Geçen yılın ilk 9 ayında Gülermak’ın elde ettiği finansal sonuçlar hakkında da bilgi veren Tuncer, “2023'ü 24,9 milyar TL hasılat ile kapattık. 2023 yılının ilk 9 ayında ise 16 milyar 33 milyon TL olan hasılatımız, 2024’ün ilk 9 ayında yüzde 32 artışla 21 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023’te 2 milyar 613 milyon TL olarak gerçekleşen brüt kârımız 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 706 milyon TL’ye ulaştı” diye konuştu. Şirketin 2023’un ilk 9 ayında 397 milyon 902 bin TL olan net dönem kârı ise 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 666 milyon 468 bin TL olarak gerçekleştiğini anlatan Tuncer, Gülermak’ın 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 2 milyar 698 milyon TL net nakit pozisyonunda olduğunu da vurguladı.
Türkiye’de metro yapan ilk yerli firma
Şirketlerinin 1958 yılında Ankara’da çelik konstrüksiyon imalatıyla faaliyetlerine başladığını ve son 20 yılda ulaşım sektörüne yoğunlaştıklarını bildiren Tuncer, Türkiye ve dünyadaki konumunu her geçen gün yükseltme hedefiyle yoluna devam ettiğini söyledi.
İstanbul Belediyesi’nden Yenibosna Havalimanı Metro’sunun iki istasyonu yaptıklarını ve anahtar teslim ilk Türk firması olduklarını kaydeden Tuncer, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Filipinler, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan’da çeşitli şubeler ve ortaklıklarla yoluna devam eden bir yapıya sahip olduklarını anlattı. Tuncer, "2024’ün ilk dokuz ayı itibarıyla toplam gelirlerimizin yaklaşık yüzde 65’ini metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projeleri, yüzde 10’unu demiryolu projeleri yüzde 25’ini otoyol projeleri oluşturuyor.
Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 0,68’ini oluşturan diğer projeler kapsamında ise çimento, şeker, cam fabrikaları gibi endüstriyel projeler, hidroelektrik ve doğalgaz çevrim santralleri ile deniz, göl ve nehir tarama, atık su arıtma tesisleri ve içme suyu hatları tasarım projeleri yer alıyor" dedi. Uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Engineering News Record’un (ENR) 2022 listesine göre, küresel çapta ‘toplu ulaşım ve raylı sistemler’ alanında 13’üncü büyük firma.
Gelirinin büyük bölümü yurt dışından geliyor
Gülermak’ın taahhüt işlerinin temel olarak üç farklı coğrafi grup altında toplandığını kaydeden Mustafa Tuncer, “İlk grubumuz olan Polonya ve İsveç’teki projelerimiz 2024’ün ilk dokuz ayı itibariyle gelirlerimizin yaklaşık yüzde 49’unu oluşturuyor. Bu gurubun gelirlerini ağırlıklı olarak Polonya’da yer alan Varşova Metro Mory, S7 Express Yolu, S52 Otoyol Projesi ve Krakow Yüksek Hızlı Tramvay İşletmesi Projesi oluşturuyor.
Toplam gelirlerimizin yaklaşık yüzde 22’sini elde ettiğimiz ikinci gurubumuz, Romanya, Kuzey Makedonya, Filipinler, BAE ve Hindistan’daki faaliyetlerimizi kapsıyor. Bu grupta Hindistan’daki Pune Metro, Kanpur Metro ve Surat Metro projelerimizin belirli etaplarını tamamladık, Romanya’daki Bükreş Metro ve Cluj Metro projelerinde ise süreç devam ediyor. Son proje grubumuz olan Türkiye’de ise İzmir Buca Metrosu dahil olmak üzere projelerimizin inşaatı sürüyor” açıklamasında bulundu.
“2025 yılında büyük halka arzların olmasını bekliyoruz"
Gülermak’ın Borsa İstanbul bünyesinde yatırımcılarla buluşturulmasına aracılık ettiklerini aktaran QNB Invest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu, Gülermak’ın Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşarak gücüne güç katacağına söyledi.
Gülermak’ın halka arzında 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde 125 TL fiyat ile talep toplayacaklarını aktaran Hekimoğlu, tahsisatın yüzde 40’ını yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’unu yüksek talepte bulunan yatırımcılara ve yüzde 50’sini de yurt içi kurumsal yatırımcılara ayırdıklarını duyurdu. Hekimoğlu, bu yılın ikinci yarısında yatırımcı sayısında artış beklediklerini ve büyük halka arzların olacağını kaydetti.