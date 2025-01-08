Dünya taahhüt devi Gülermak, halka açılıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Yurtiçi ve yurtdışında ger­çekleştirdiği büyük çaplı altyapı ve üstyapı projele­riyle Gülermak, Borsa İstanbul’a gelmek için gün sayıyor. Güler­mak Yönetim Kurulu Üyesi Mus­tafa Tuncer, son bir yılın en büyük halka arzlarından birine imza at­maya hazırlandıklarını belirterek ek satış hakkının kullanılması ha­linde arz büyüklüğünün 4.8 mil­yar TL olacağını ve halka açıklık oranının da yüzde 12,01 olacağını anlattı.

Şirket için 8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde pay başına 125 TL sa­bit fiyatla talep toplanacak. Şir­ket yetkililerinin verdiği bilgiye göre mevcut sözleşme büyüklü­ğü 5 milyar euro düzeyinde bulu­nurken “önümüzdeki 7 yıl boyun­ca hiç yeni iş sözleşmesi imzalan­masa bile 700 milyon euro ciro” potansiyeli var.

QNB Invest öncülüğünde top­lam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçek­leştirilecek olan halka arzda Gü­lermak’ın çıkarılmış sermayesi­nin 300 milyon TL’den 322 mil­yon 600 bin TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 22 milyon 600 bin TL nominal değerli pay sermaye ar­tırımı, 9 milyon 700 bin TL nomi­nal değerli pay ortak satışı şeklin­de satışa sunulacak.

Toplam 32 milyon 300 bin TL nominal de­ğerli payın satışa sunulacağı hal­ka arzın 4 milyar 37 milyon 500 bin TL büyüklükte olması hedef­leniyor. Ek satışın gerçekleşme­si halinde, 6 milyon 460 bin TL nominal değerli payın satılma­sı sonucunda, ek satış dahil top­lam 38 milyon 760 bin TL nomi­nal değerli payın halka arz edil­mesi ve halka arz büyüklüğünün 4 milyar 845 milyon TL’ye ulaş­ması hedefleniyor.

Halka arz son­rası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bor­sa İstanbul’da uzun bir aradan sonra 4,8 milyar TL’nin üzerin­de bir halka arz gerçekleştirecek­lerini kaydeden Mustafa Tuncer, 2025’e yeni ortaklarla merhaba diyecek olmaktan büyük mutlu­luk duyduklarını ifade etti.

Yeni yılda hedeflerinin, özellikle ula­şım sektöründe sahip oldukları geniş hizmet yelpazeleri ve ulus­lararası arenadaki müşteri port­föyleri ile yeni yatırımlarla daha da güçlü hale getirmek olduğunu söyleyen Tuncer, “Halka arzdan elde edecekleri gelirin büyük bir bölümünü yeni projelerde Güler­mak’ın gücüne güç katacak ma­kine ve ekipmanın alımında kul­lanacağız.

Aynı zamanda finans­man maliyetlerimizi azaltacak olan halka arz gelirlerimizin bir bölümünü de kamu-özel sektör işbirliği projemize işletme ser­mayesi olarak aktaracağız” dedi.

İlk 9 ayında hasılatını yüzde 32 artırdı

Geçen yılın ilk 9 ayında Güler­mak’ın elde ettiği finansal sonuç­lar hakkında da bilgi veren Tun­cer, “2023'ü 24,9 milyar TL ha­sılat ile kapattık. 2023 yılının ilk 9 ayında ise 16 milyar 33 milyon TL olan hasılatımız, 2024’ün ilk 9 ayında yüzde 32 artışla 21 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleş­ti. 2023’te 2 milyar 613 milyon TL olarak gerçekleşen brüt kârımız 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 706 milyon TL’ye ulaştı” diye konuş­tu. Şirketin 2023’un ilk 9 ayında 397 milyon 902 bin TL olan net dönem kârı ise 2024’ün ilk 9 ayın­da 2 milyar 666 milyon 468 bin TL olarak gerçekleştiğini anla­tan Tuncer, Gülermak’ın 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 2 milyar 698 milyon TL net nakit pozisyonun­da olduğunu da vurguladı.

Türkiye’de metro yapan ilk yerli firma

Şirketlerinin 1958 yılında An­kara’da çelik konstrüksiyon ima­latıyla faaliyetlerine başladığını ve son 20 yılda ulaşım sektörüne yoğunlaştıklarını bildiren Tun­cer, Türkiye ve dünyadaki konu­munu her geçen gün yükseltme hedefiyle yoluna devam ettiğini söyledi.

İstanbul Belediyesi’nden Yenibosna Havalimanı Metro’su­nun iki istasyonu yaptıklarını ve anahtar teslim ilk Türk firma­sı olduklarını kaydeden Tuncer, Polonya, Romanya, İsveç, İsviç­re, Filipinler, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan’da çeşitli şubeler ve or­taklıklarla yoluna devam eden bir yapıya sahip olduklarını anlattı. Tuncer, "2024’ün ilk dokuz ayı iti­barıyla toplam gelirlerimizin yak­laşık yüzde 65’ini metro, hafif ray­lı sistemler ve tramvay projeleri, yüzde 10’unu demiryolu projeleri yüzde 25’ini otoyol projeleri oluş­turuyor.

Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 0,68’ini oluşturan diğer projeler kapsamında ise çimen­to, şeker, cam fabrikaları gibi en­düstriyel projeler, hidroelektrik ve doğalgaz çevrim santralleri ile deniz, göl ve nehir tarama, atık su arıtma tesisleri ve içme suyu hat­ları tasarım projeleri yer alıyor" dedi. Uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen derece­lendirme kuruluşlarından Engi­neering News Record’un (ENR) 2022 listesine göre, küresel çap­ta ‘toplu ulaşım ve raylı sistemler’ alanında 13’üncü büyük firma.

Gelirinin büyük bölümü yurt dışından geliyor

Gülermak’ın taahhüt işlerinin temel olarak üç farklı coğrafi grup altında toplandığını kaydeden Mustafa Tuncer, “İlk grubumuz olan Polonya ve İsveç’teki projelerimiz 2024’ün ilk dokuz ayı itibariyle gelirlerimizin yaklaşık yüzde 49’unu oluşturuyor. Bu gurubun gelirlerini ağırlıklı olarak Polonya’da yer alan Varşova Metro Mory, S7 Express Yolu, S52 Otoyol Projesi ve Krakow Yüksek Hızlı Tramvay İşletmesi Projesi oluşturuyor.

Toplam gelirlerimizin yaklaşık yüzde 22’sini elde ettiğimiz ikinci gurubumuz, Romanya, Kuzey Makedonya, Filipinler, BAE ve Hindistan’daki faaliyetlerimizi kapsıyor. Bu grupta Hindistan’daki Pune Metro, Kanpur Metro ve Surat Metro projelerimizin belirli etaplarını tamamladık, Romanya’daki Bükreş Metro ve Cluj Metro projelerinde ise süreç devam ediyor. Son proje grubumuz olan Türkiye’de ise İzmir Buca Metrosu dahil olmak üzere projelerimizin inşaatı sürüyor” açıklamasında bulundu.

“2025 yılında büyük halka arzların olmasını bekliyoruz"

Gülermak’ın Borsa İstanbul bünyesinde yatırımcılarla buluşturulmasına aracılık ettiklerini aktaran QNB Invest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu, Gülermak’ın Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşarak gücüne güç katacağına söyledi.

Gülermak’ın halka arzında 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde 125 TL fiyat ile talep toplayacaklarını aktaran Hekimoğlu, tahsisatın yüzde 40’ını yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’unu yüksek talepte bulunan yatırımcılara ve yüzde 50’sini de yurt içi kurumsal yatırımcılara ayırdıklarını duyurdu. Hekimoğlu, bu yılın ikinci yarısında yatırımcı sayısında artış beklediklerini ve büyük halka arzların olacağını kaydetti.