Dünyada halka arzlar düşerken Türkiye’de yükselişte

Rapor; ABD'de 2023 yılı Eylül dönemi haricinde genel olarak birçok gelişmiş piyasada halka arzların durgun seyrettiğini ancak geleneksel halka arz güç merkezlerini geride bırakan yeni bölgelerin ortaya çıktığını gösteriyor.

EY Küresel Halka Arz Trendleri raporuna göre; 2023'te dünyada gerçekleşen halka arz sayısı önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 1.298 adede inerken, halka arz gelirleri de yüzde 33 azalarak 123.2 milyar dolara düştü. ABD ve Avrupa’daki düşüşlere karşılık ülkemiz gerek adet gerekse halka arz geliri açısından olağanüstü bir yılı geride bıraktı.

2024'te halka arz düşünen şirketlerin; enflasyon, faiz oranları, mevzuat değişiklikleri, ekonomik faaliyetler, jeopolitik gelişmeler, ESG gündemi ve küresel tedarik zincirleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kapsamlı bir hazırlığa odaklanmaları gerekiyor. 2023 yılında yaşanan küçülmeye karşılık, küresel halka arz piyasalarında 2024 yılında tekrar bir canlanma öngörülüyor.

Ilımlı seyreden enflasyon ve potansiyel faiz indirimlerinin likidite ve getiri görünümlerini iyileştirerek yatırımcıları halka arzlara geri çekmesi bekleniyor. Ancak, jeopolitik istikrarsızlıkların devam etmesi pay piyasaları ve halka arzlara olan güveni sarsabilecek önemli bir risk unsuru olarak dikkate alınıyor.

Türkiye, Endonezya ve Malezya halka arz işlem hacminde yükselişte 2024 yılında gelişmekte olan bazı ülkeler halka arz piyasalarına damgasını vurdu. EY Küresel Halka Arz Trendleri 2023 raporuna göre; 5 yıllık ortalama halka arz faaliyetleri karşılaştırıldığında, işlem hacmi ve gelirlerinde artış gözlenen Türkiye, Endonezya ve Malezya öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Bunlar arasında Türkiye, önceki 5 yılın ortalamasına göre, halka arz sayısında yüzde 120, halka arz gelirlerinde yüzde 163 artış ile açık ara önde yer alıyor.

Ülkemizde 2024 yılında gerçekleşen arzlarda 2.9 milyar dolar gelir elde edildi. Gelişmekte olan ülkeler arasında bu 3 ülkeyi, Hindistan, Suudi Arabistan ve Tayland takip ediyor. Halka arz sonrası ikincil piyasa performansı açısından değerlendirildiğinde de Türkiye ön plana çıkan piyasa oldu. Ülkemizde yeni halka açılan şirketlerin tamamı olumlu getiri elde ederken, Türkiye’yi Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan sırasıyla %80 ve %75 ile yakından takip etti.