e-YKS ile yönetim kurulu toplantıları dijitale taşınıyor
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-YKS uygulaması ile yönetim kurulu toplantıları dijital ortamda hukuken geçerli olacak şekilde yapılabiliyor.
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Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-YKS uygulaması, yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukuken geçerli olacak şekilde yapılmasını mümkün kılıyor.
Yeni nesil yönetim kurulu sistemi e-YKS ile bulunduğunuz yerden toplantılara katılabilir, oy kullanabilir ve kararları e-imza ile imzalayabilirsiniz.