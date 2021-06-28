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e-YKS ile yönetim kurulu toplantıları dijitale taşınıyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-YKS uygulaması ile yönetim kurulu toplantıları dijital ortamda hukuken geçerli olacak şekilde yapılabiliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-YKS uygulaması, yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukuken geçerli olacak şekilde yapılmasını mümkün kılıyor.

Yeni nesil yönetim kurulu sistemi e-YKS ile bulunduğunuz yerden toplantılara katılabilir, oy kullanabilir ve kararları e-imza ile imzalayabilirsiniz. 