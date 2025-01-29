ECB'nin politika faizi açıklamasının bir gün öncesinde Avrupa borsalarında pozitif seyir

Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda tüm gözler bu akşam Fed alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Trump'ın politikalarından kaynaklanan belirsizliklere karşın Euro Bölgesi'nde büyümenin olumsuz etkilenebileceği yönelik öngörüler ise artmaya devam ediyor. Analistler söz konusu belirsizliklerin de etkisiyle, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimlerine devam etmesinin beklendiğini aktardı. ECB'nin yarın politika faizlerinde indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ASML 2024 bilançosunu yayımladı

Avrupa'nın en değerli 5. şirketi, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML, 2024'e ilişkin bilançosunu yayımladı. Şirket, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre gelirinin yüzde 24 artışla 9,26 milyar Euro'ya yükseldiğini açıkladı. Son çeyrekte, 3,99 milyar Euro'luk yeni sipariş beklentisi olan ASML'nin 7,1 milyar Euro sipariş almasıyla birlikte hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kazandı.

Borsada durum...

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 533,90 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 21.507,27 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de önceki kapanışın hafif üstünde 8.534,76 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kazançla 36.286,60 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 12.223,40 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.867,95 puandan işlem görüyor.