Efor Çay, 2024 son altı ayda gerçekleşen halka arzlar arasında 1. gruba yükselen tek şirket oldu
Efor Çay, piyasa değeri ve işlem hacmine göre 1. Grup Şirketler statüsüne yükseldi. Şirket, 2024 yılının son altı ayında gerçekleştirilen halka arzlar arasında, gösterdiği başarıyla birinci gruba yükselen tek şirket olma unvanını kazandı.
Haber Merkezi
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Efor Çay, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 16 Ocak 2025 tarihli ve 3/76 sayılı kararı ile açıklanan Haftalık Bülteni kapsamında 1. Grup Şirketler statüsüne yükseldi.
SPK’nın İlgili Tebliği ve 1. Grup Şirket Kriterleri SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yapılan değerleme ile Türkiye’nin önde gelen şirketleri ile birlikte aynı grupta yer alma başarısını gösterdi.