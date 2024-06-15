Efor Çay halka açılıyor: Talep toplama tarihleri 26-27-28 Haziran

Trabzon - Of, Artvin - Arhavi'de iki yaş çay üretim tesisi ve İstanbul - Tuzla'da çay paketleme tesisi olmak üzere toplam 49.000 m2’lik üç tesisiyle Türkiye’nin çay ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayan Efor Çay, halka arz için talep toplamaya başlıyor.

Halka arz, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde olacak. Halka arzda 90 milyon TL nominal değerli 90.000.000 adet B grubu paylar satılacak olup bunun 63 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 27 milyon TL nominal değerli kısmı ortak satışı yoluyla yapılacaktır. 90 milyon nominal değerli payların satışında, % 75’i yurt içi bireysel yatırımcıya, % 25’i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecektir. Halka arzın 1.305.000.000 TL büyüklükte olması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise % 24,8 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kapasite artışı ve sürdürülebilirlik hedefi

Halka arza ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, yeni yatırımlarla büyümeyi, işletme sermayemizi güçlendirmeyi, halka arz ile birlikte Efor Çay’ın üretim kapasitesini artırmayı, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeşil enerji kullanmayı hedeflediklerini anlattı. Akkuş, “Kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemize devam etmek istiyoruz. 2005 yılında paketleme tesisiyle başlayan çay yolcuğumuzda, bugün Türkiye’nin en büyük çay üreticilerinden biri ve İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan markası haline geldik. Ülkemizdeki yıllık çay satışlarının yüzde 10'unu karşılıyoruz. Liderlik hedefimizle ve yenilikçi yaklaşımlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana ‘çayda kaliteden ödün vermeme’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Topraktan bardağa kadar tüm süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Karadeniz’in aroması zengin bölgelerinden en kaliteli çay yapraklarını topluyor, toplama depolarından gıda güvenliğine uygun olarak Efor Çay fabrikalarına ulaştırıyoruz. Üretimden paketlemeye kadar tüm aşamaları titizlikle yürütüyor, 12 ay boyunca yüksek ürün kalitesinin sürekliliğini sağlıyoruz. Efor Çay olarak, her damak zevkine uygun, kaliteli ve yüzde yüz doğal ürünler sunuyoruz. Üretim kapasitemizi artırarak ve portföyümüze yenilikçi ürünler ekleyecek Ar-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Kahve üretimine başlamayı hedefliyoruz”

İbrahim Akkuş, “Tokat Erbaa’da 30 bin metrekare alanda 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimizin inşaat çalışmalarına başladık ve belli bir seviyeye getirdik. Yeni tesisimizde siyah çay ve bitki çaylarının yanı sıra soğuk çay ve kahve üretimine başlamayı hedefliyoruz. Ülkemize yeni bir kahve markası kazandırmak için pazarlama çalışmalarımızı da bir yandan sürdürüyoruz. Fabrikamızın çatısında güneş enerji santrali de hayata geçireceğiz. Böylece ihtiyacımız olan elektrik enerjisi ihtiyacını kendi ürettiğimiz enerjiden karşılayacağız. Yeni tesisimizle üretim gücümüzü artırırken, yaklaşık 200 yeni istihdamla birlikte bölgemizin kalkınmasına da katkıda bulunacağız. Planlarımız arasında yenilenebilir enerji yatırımlarımız da bulunuyor. Malatya Arapgir’de 5.806,35 kWp ve 4.529,25 kwp olmak üzere toplam 10.335,6 kWp kurulu güce sahip iki güneş enerji santrali projesi için başvurularımızı gerçekleştirdik. Bir santralimiz için çağrı mektubumuzu aldık, diğeri için de onay bekliyoruz. Her iki santralimizi de devreye aldığımızda tesislerimizin tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu.