Egeplast, 3 Haziran'dan itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacak. BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 03/06/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

Söz konusu şirket payları 03/06/2021 tarihinde 02/06/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır."