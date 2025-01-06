EgeYapı Avrupa GYO halka arz oluyor: Kaç gün sürecek, kaç lot verir ve hangi bankalarda var?

EgeYapı Avrupa GYO. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

EgeYapı Avrupa GYO halka arzı ne zaman başladı?

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. EgeYapı Avrupa GYO halka arzı, 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09:00 - 17:00 arasında talep toplayacak.

EgeYapı Avrupa GYO hisse fiyatı nedir?

Halka arz fiyatı 15,00 TL olarak belirlenen şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 918 milyon lira olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 30,60 olması bekleniyor. 'EGEGY' Bist kodu ile Ana Pazar'da işlem görecek.

EgeYapı Avrupa GYO halka arz kaç lot dağıtacak?

Egeyapı Avrupa GYO halka arz toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

- 300 Bin katılım ~ 122 Lot (1830 TL).

- 700 Bin katılım ~ 53 Lot (795 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (510 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (375 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (300 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (240 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (210 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (180 TL).

EgeYapı Avrupa GYO halka arz hangi bankalarda var?

- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Akbank T.A.Ş.

- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.

- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Bank A.Ş.

- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- DenizBank A.Ş.

- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Garanti Bankası A.Ş.

- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Global Menkul Değerler A.Ş.

- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Bank A.Ş.

- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye İş Bankası A.Ş.

- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.

- PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

- Piramit Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finansbank A.Ş.

- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Şekerbank T.A.Ş.

- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Odea Bank A.Ş.

- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- T. Vakıflar Bankası T.A.O.

- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- Pay Menkul Değerler A.Ş.

- Prim Menkul Değerler A.Ş.