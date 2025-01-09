EgeYapı Avrupa GYO'nun halka arzı 1 milyar liraya yaklaştı!

Halk Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada 6-8 Ocak tarihlerindeki Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzının sonucuna ilişkin bilgi verdi.

Buna göre halka arzda birim fiyat 15 TL olarak açıklanan halka arzın büyüklüğü 918 milyon TL oldu.

Yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,23 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,72 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,15 katı oranında talep geldi.