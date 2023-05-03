Eksun Gıda ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı : Yüzde 41 büyüdü

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde de yer alan ve bünyesinde Sinangil Un ve Gluten Yok markalarını barındıran Eksun Gıda, 2022 yılındaki başarılı finansal performansını 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdi.

Eksun Gıda, yılın ilk üç ayında toplam satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında artırdı. Bu kapsamda Eksun Gıda’nın 2022 yılının ilk çeyreğinde 809,3 milyon TL olan toplam satışları, 2023 yılının aynı döneminde 1,1 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Eksun Gıda’nın aktif büyüklüğü de 2,6 milyar TL

2023 yılının ilk üç ayının sonunda Eksun Gıda’nın, dönem net karı 54,4 milyon TL olurken aktif büyüklüğü de 2,6 milyar TL oldu. Şirketin brüt kar marjı yüzde 18 seviyesinde, FAVÖK marjı da yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eksun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet Demir, halka arzla birlikte bilanço yapılarının daha da güçlendiğini belirterek, “2023 yılı Mart ayında, şirketimiz paylarının halka arz edilmesi ile halka açık bir şirket statüsüne eriştik.

Halka arz sonrasında şirketimizin halka açıklık oranı yüzde 28,63 oldu. Halka arz döneminde yoğun bir yatırımcı ilgisiyle önemli bir halka arz başarısına imza attık. Ortaklarımıza ve tüm topluma olan sorumluluklarımızın bilinciyle faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Sürdürülebilir büyümenin devamı için gerekli olan güçlü sermaye yapımızı koruyarak öz kaynaklarımızı 1,3 milyar TL’ye yükselttik. 2023 yılının ilk üç ayında şirketimizin net dönem karı bir önceki döneme kıyasla ciddi oranda artarak 54,4 milyon TL’ye ulaştı. 2023 yılının ilk çeyreğinde FAVÖK marjımız ise yüzde 10 olarak gerçekleşti” dedi.